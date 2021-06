Vigoleno protagonista del Festival dei Borghi più belli d’Italia

Vigoleno: uno dei gioielli del Piacentino è tra i protagonisti del primo “Festival teatrale dei Borghi più belli d’Italia” che si svolgerà in Emilia-Romagna. Con la località in Comune di Vernasca saranno coinvolte nel programma itinerante le piazze di Compiano (Parma); Dozza (Bologna); Fiumalbo (Modena); Gualtieri (Reggio Emilia); Verucchio (Rimini). Tutti luoghi incantevoli, che come Vigoleno appartengono al prestigioso club dei Borghi più belli d’italia. L’obiettivo delle serate del Festival è mettere in rete le esperienze artistiche multidisciplinari dei singoli territori e promuovere un’offerta rivolta a ogni tipo di pubblico.

Dante protagonista

Il primo appuntamento a Vigoleno è venerdì 2 luglio alle 21. Al centro della serata in piazza della Fontana il progetto “Dante: il viaggio dell’anima” che vuole celebrare il grande poeta dedicandogli tre grandi reading teatrali itineranti, per valorizzare i luoghi stessi in cui verranno svolti gli spettacoli e per rendere ancor più vivo il percorso culturale.

Gli interpreti del primo reading teatrale di Vigoleno, che avrà come sottotitolo “Discesa all’inferno” (canti I, V, XXVI, XXXIII e XXXIV), saranno Mino Manni (voce) e Martina Galletta (voce e canto). Al violino Silvia Mangiarotti, al violoncello Francesca Ruffilli. La scelta dei canti, delle musiche e la regia delle serate sono curate da Mino Manni (nella foto). La durata dei reading teatrali è di circa un’ora e un quarto, compresa una breve introduzione per ogni canto che specificherà il contenuto di ciò che verrà rappresentato. Naturalmente è prevista la possibilità, in caso di pioggia, di spostare l’evento al giorno successivo o in luogo coperto.