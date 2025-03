Von der Leyen: “L’Europa deve riarmarsi, è il momento di agire”

Ursula von der Leyen: al termine del vertice di Londra tra i leader europei, la presidente della Commissione Ue oggi non ha usato mezzi termini. E ha ribadito con fermezza la necessità di un’Europa più forte e capace di difendersi da sola. In un momento di crescente instabilità globale, con la guerra tra Ucraina e Russia ancora in corso e il recente scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, il messaggio di Bruxelles è chiaro: l’Europa deve prepararsi e deve farlo velocemente.

“La sicurezza dell’Ucraina è fondamentale, ma abbiamo bisogno di garanzie comprensive”, ha dichiarato von der Leyen rilanciata anche dall’Agenzia Dire. L’obiettivo è rafforzare Kiev su tutti i fronti, militare, economico ed energetico. “L’Ucraina deve diventare un porto franco, una nazione indigeribile per qualsiasi potenziale aggressore”, ha sottolineato. Per farlo, Bruxelles punta su un piano di assistenza che vada oltre la guerra e garantisca stabilità nel tempo.

Più spese militari

Von der Leyen ha annunciato che il 6 marzo, al Consiglio europeo, presenterà un piano dettagliato per il rafforzamento della difesa europea. “Dobbiamo urgentemente aumentare le spese per la difesa e coordinare meglio gli investimenti tra gli Stati membri”, ha spiegato. L’idea è quella di un approccio comune europeo, che includa una maggiore cooperazione tra le forze armate nazionali e il rafforzamento delle capacità industriali del settore bellico.

La questione principale resta il livello di spesa che dovranno sostenere i singoli Stati. Se da un lato l’Unione europea punta a una maggiore integrazione nella produzione di armamenti, come nel caso dell’aviazione militare, dall’altro i governi nazionali avranno bisogno di maggiore flessibilità fiscale per finanziare le proprie capacità difensive.

La discussione tra i leader europei ha mostrato una chiara svolta, dopo anni di sottovalutazione della questione militare. “Abbiamo tutti capito che, dopo un lungo periodo di riduzione degli investimenti in difesa, è arrivato il momento di invertire la rotta”, ha affermato la presidente della Commissione Ue. L’obiettivo è prepararsi a uno scenario geopolitico più instabile, dove l’Europa non potrà più dipendere esclusivamente dagli Stati Uniti.

Messaggio a Washington

Von der Leyen ha lanciato anche un chiaro messaggio agli alleati americani: “L’Europa è pronta a difendere la democrazia e l’ordine internazionale. Non possiamo accettare che le frontiere vengano cambiate con la forza, che un Paese invada il suo vicino impunemente. È un interesse comune impedire nuove guerre e garantire che le regole internazionali vengano rispettate”.

Il vertice di Londra ha visto la partecipazione non solo dei leader Ue, ma anche di alleati chiave come Regno Unito, Norvegia, Turchia e Canada. “L’idea di una sicurezza europea più ampia sta prendendo forma”, ha aggiunto von der Leyen, sottolineando il ruolo fondamentale della cooperazione transatlantica.

A chi le ha chiesto quanti soldati europei potrebbero essere impegnati sul campo, la presidente della Commissione però ha evitato di fornire numeri precisi, ribadendo che la priorità resta il coordinamento e il rafforzamento delle capacità difensive comuni. “Stiamo lavorando per un interesse condiviso”, ha concluso von der Leyen.