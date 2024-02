Al Wip Tattoo nasce il primo “Punto Viola” di Piacenza per aiutare le donne in difficoltà

Tornare a casa da sole è ancora un problema. E così l’Associazione DonnexStrada ha lanciato il progetto Punti Viola, per creare dei “luoghi amici”, dove rifugiarsi quando si ha paura. Quest’iniziativa ha trovato subito il consenso dei ragazzi di Wip Tattoo, una realtà commerciale ormai consolidata nel centro di Piacenza, che è diventata il primo Punto Viola cittadino. Perché anche a Piacenza capita di camminare per strada e di sentirsi osservate o seguite. Episodi che succedono a tantissime donne di tutte le età, giorno e notte. Se fortunatamente non tutti sfociano in vere e proprie violenze, bastano comunque a lasciare traumi psicologici.

“Quando abbiamo aperto Wip Tattoo, uno dei nostri obiettivi era ed è ancora quello di fare qualcosa per il territorio”, spiega il team dello Studio, composto da Erika, Davide, Sarah, Carlo, Valentina e Alessia. “La mission di DonneXstrada ci ha colpito fin da subito per dare un segnale proattivo e contrastare con i Punti Viola la violenza sulle donne aumentando la sicurezza e l’educazione. Chi dovesse sentirsi in pericolo adesso potrà trovare nel nostro locale – Stradone Farnese, 39E, all’interno della Cavallerizza – un luogo sicuro e uno staff formato dai professionisti dell’Associazione stessa. Tutti pronti a dare un supporto concreto per affrontare ogni situazione nel miglior modo possibile, compresa la violenza domestica”.

Come diventare un Punto Viola

La speranza è che altri seguano l’esempio dei ragazzi di Wip Tattoo. “Siamo certamente fieri e orgogliosi di essere il primo Punto Viola della città di Piacenza, con l’auspicio di non restare a lungo l’unico luogo sicuro dell’associazione DonneXStrada”. Il progetto, spiegano da Wip Tottoo, “è rivolto a tutte le attività commerciali che lavorano a contatto con il pubblico: bar, ristoranti, farmacie, parrucchieri, centri estetici e così via. Ogni attività o locale commerciale che decide di diventare Punto Viola (clicca qui per le info) viene formato, con tutto il suo staff, dal team di psicologhe e avvocate di DonnexStrada, al fine di diventare un luogo di riferimento per chi sia in pericolo imminente o si senta in pericolo costante dentro casa”.