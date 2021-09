Xella: l’azienda leader nei materiali edili festeggia i 10 anni a Pontenure

Xella: dieci anni a Piacenza. E più precisamente a Pontenure. Stiamo parlando di un gruppo internazionale, leader nel settore dei materiali da costruzione presente in oltre 30 Paesi con 7mila dipendenti e quasi 100 stabilimenti produttivi. In Italia da 16 anni, Xella nel 2011 acquisisce l’area Rdb nel Comune piacentino. E lì investe per la creazione di un polo strategico dedicato alla produzione dei blocchi da costruzione in calcestruzzo Ytong, un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per le sue prestazioni e l’alto livello di sostenibilità.

Grazie ai continui investimenti e all’impegno nella ricerca e sviluppo profuso in questi anni, lo stabilimento Xella Italia di Pontenure, esteso su un’area di circa 100.000 metri quadrati, si configura oggi come uno tra i siti più all’avanguardia nel panorama europeo.

Tutti i particolari sul 10° anniversario dello stabilimento piacentino e sulle attività dell’azienda associata a Confindustria – con le dichiarazioni di Marco Paolini, Chief executive officer di Xella Italia – nell’articolo di Piacenza Diario.