Festa dell’8 marzo, Giorgia Meloni: “Nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famiglia”

Festa della donna: Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio della storia italiana, ha inviato un messaggio via social dedicato a questa ricorrenza. “L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale”, scrive la premier. “Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione”.

In questi anni, aggiunge Meloni, “abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi. Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera. La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore”. E conclude: “È questo, forse, il senso più autentico dell’8 marzo”.