Educazione finanziaria: come salvaguardare la moneta dalla politica? Incontro con Gabriele Pinosa al PalabancaEventi

“La nuova sfida per le Banche centrali: come salvaguardare la moneta dalla politica?”. È il tema dell’incontro di educazione finanziaria che la Banca di Piacenza ha promosso lunedì 9 marzo, alle ore 18, presso il PalabancaEventi di via Mazzini. Relatore, un esperto di questioni finanziarie molto apprezzato per la chiarezza delle sue lezioni, Gabriele Pinosa, presidente di Go-Spa Consulting.

L’iniziativa non va che a ribadire l’impegno dell’Istituto di credito nella promozione dell’educazione finanziaria. La Banca di Piacenza infatti è da sempre attiva con molteplici iniziative atte a far crescere nella popolazione in generale e nei propri clienti in particolare, la conoscenza degli strumenti finanziari.

Una lunga esperienza

Laureato in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari all’Università Cattolica di Milano, Gabriele Pinosa lavora nel settore finanziario dall’inizio degli anni Novanta. Socio fondatore ed amministratore unico di Go-Spa Consulting srl, è attivo da anni come formatore esterno per Borsa Italiana – oltre che per gruppi bancari, assicurativi e finanziari, tra i quali Banca di Piacenza – ed è presente su alcuni canali televisivi (RaiNews24 e ClassCnb) con interventi sull’analisi dello scenario macroeconomico e sulle prospettive dei mercati finanziari.

Per partecipare

Alla lezione di educazione finanziaria l’ingresso è libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523-542441, telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13/15-17).