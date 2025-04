Allarme animali selvatici: in un giorno quattro incidenti stradali nel Piacentino

Allarme animali selvatici sulle strade del Piacentino. Si intensificano infatti gli interventi di soccorso dei Carabinieri per episodi di incidenti causati dal loro attraversamento improvviso nelle zone rurali del territorio. Nella sola giornata di ieri, lunedì 14 aprile, spiega una nota del Comando provinciale dell’Arma di Piacenza, i militari sono stati chiamati a intervenire per ben quattro investimenti. Incidenti stradali che hanno coinvolto cinghiali, cerbiatti e caprioli, confermando un fenomeno in preoccupante aumento.

Da Rottofreno a Morfasso

Il primo episodio è stato segnalato intorno alle ore 7,30 in via Roma a Rottofreno, dove una automobilista ha allertato i soccorsi dopo essere stata coinvolta dall’investimento di un cerbiatto. L’animale, ha avuto la peggio. Infatti a seguito dell’impatto ha perso la vita ed è rimasto ai bordi della carreggiata. Alla pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto non è rimasto altro da fare se non chiamare personale preposto al recupero della carcassa ed a rilevare l’incidente.

Nel pomeriggio, alle 17 circa, un altro automobilista ha richiesto l’intervento di una pattuglia in località Case Rebuffi, nel Comune di Pianello Val Tidone, dopo che un capriolo uscito improvvisamente dai campi ha colpito la sua autovettura lungo la strada comunale di Pradaglia. Il danno al veicolo è stato rilevante, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Agazzano.

In serata, alle 21,58, un nuovo caso è stato segnalato da una donna al volante della sua auto sulla Strada provinciale 38 nel territorio di Carpaneto Piacentino, in località Malcantone. La donna ha riferito di aver investito un cinghiale, che dopo l’urto si è dileguato nei campi circostanti. La pattuglia di Lugagnano Val d’Arda, constatando e rilevando i danni alla vettura, ha effettuato una perlustrazione nei canali e nelle zone limitrofe senza rilevare tracce dell’animale, che probabilmente sia pure ferito è riuscito ad allontanarsi dal luogo.

L’ultimo intervento della giornata è avvenuto alle 23,15 circa, lungo la Strada provinciale che porta a Bardi. Un automobilista ha segnalato l’investimento di più cinghiali, specificando che uno degli animali è rimasto a terra senza vita al di fuori della carreggiata. È stata inviata una pattuglia da Morfasso, che ha proceduto a informare il servizio medico veterinario Ausl per il recupero della carcassa ed ad accertare i danni all’autovettura, conclude la nota dei Carabinieri.