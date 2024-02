Amici della Lirica di Piacenza: un ricco Gran Gala per festeggiare i 60 anni

Amici della Lirica: si festeggiano i primi 60 anni dell’Associazione con un ricco Gran Gala. L’appuntamento è domenica 25 febbraio, alle ore 20,30 nella Sala dei Teatini. L’evento, dal titolo “Amici della Lirica di Piacenza. 1964-2024. 60 anni di Musica e in Amicizia”, è a ingresso gratuito.

I protagonisti

Sul palco, annuncia una nota degli organizzatori, si esibiranno: il mezzosoprano Giuseppina Bridelli; il soprano Ilaria Alida Quilico; il mezzosoprano Rossana Rinaldi; il tenore Giuseppe Michelangelo Infantino; il baritono Costantino Finucci; il basso Paolo Battaglia. Ad accompagnare i cantanti, l’Ensemble Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal maestro Fabrizio Cassi. La serata sarà presentata da Silvia Casagrande.

Il programma della serata comprenderà arie e duetti celebri che hanno fatto la storia del repertorio operistico italiano ed esecuzioni orchestrali. Con arie e ouverture dei grandi della lirica, da Verdi a Mascagni, da Donizetti a Puccini.

Info & sponsor

Il Gran Gala dal titolo “Amici della Lirica di Piacenza. 1964-2024. 60 anni di Musica e in Amicizia” del 25 febbraio alle 20,30 presso la sala dei Teatini (via Scalabrini 9) è a ingresso libero sino ad esaurimento dei posti liberi e con precedenza ai soci (per informazioni chiamare il numero 333.5320655).

Sponsor dell’evento: Fondazione Teatri di Piacenza; Fondazione di Piacenza e Vigevano; Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani di Bergamo; Banca di Piacenza; Cooperativa San Martino; Azienda agricola Luretta; con il patrocinio di Comune di Piacenza e Regione Emilia-Romagna.