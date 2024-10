Augusto Pagani ritorna alla presidenza dell’Ordine dei medici di Piacenza

Ordine dei medici di Piacenza: il dottor Augusto Pagani sarà il prossimo presidente per il quadriennio 2025-2028. Si tratta di un ritorno, visto che il noto professionista cittadino ha già guidato l’Ordine tra il 2012 e il 2020. La lista “Partecipazione, dialogo e collaborazione” capitanata da Pagani ha vinto infatti nettamente le elezioni che si sono svolte dal 26 al 28 ottobre in modalità telematica ed elettronica. Le urne erano aperte per il rinnovo del Consiglio direttivo Albo Medici, della Commissione per gli iscritti all’Albo Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’en plein

In totale, spiega una nota dell’Ordine, sono stati 898 i medici e 122 gli odontoiatri che hanno partecipato al voto. All’esito dello spoglio sono risultati eletti, per quanto riguarda i medici: Augusto Pagani (503 voti),Raffaella Bertè (494), Maurizio Bianco (492), Carolina Prati (485), Sara Resi (483), Maurizio Contini (479), Daniela Aschieri (477), Anteo Baricchi (477), Giovanni Aragona (476), Silvia Peveri(475), Nicola Arcelli (468), Greta Gregori (462), Chiara Maffi (460), Chiara Zanzani (459) e Claudiu Roberto Boneff (452). Si tratta di tutti i candidati della lista “Partecipazione, dialogo e collaborazione”.

Gli altri eletti

Per quanto riguarda la Commissione degli Odontoiatri, prosegue la nota, sono risultati eletti: Antonio Tosciri (94 voti), Stefano Milani (89), Lucia Quaroni (84), Stefano Pavesi (82) e Marco Zuffi (82). Per il Collegio dei Revisori dei Conti eletti Giuseppe Scagnelli (389 voti), Luca Pilla (375) e quale revisore supplente Gianluca Cogni (334 voti).

Di seguito, i voti ottenuti dai candidati della lista “Per un Ordine al servizio di tutti”, guidata dal presidente uscente Mauro Gandolfini che però non ha visto alcun rappresentante eletto: Mauro Gandolfini (307), Massimo Ambroggi (287), Daniela Serena (286), Ernesta Pasetti (285), Roberto Sacchetti (282), Umberto Gandi (270), Giuseppe Civardi (270), Daniela Petraglia (261), Giovanni Centenaro (261), Daniela Padrini (259), Sara Cardinali (256), Marcello Valdini (253), Giovanni Tolomeo (251), Christine Zancani (243), Salvatore Mazzara (240).

Dal 1° gennaio

Entro otto giorni, conclude la nota dell’Ordine, verrà convocata la seduta per l’assegnazione delle cariche elettive, in funzione a partire dal 1° gennaio 2025. Il Consiglio direttivo è costituito da 17 membri, 15 medici, insieme con i due candidati più votati della Commissione Albo Odontoiatri.