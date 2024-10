Liguria: Bucci nuovo presidente della Regione, il centrodestra vince sul filo di lana e…

Liguria: Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione per un pugno di voti. La vittoria del sindaco di Genova, candidato del centrodestra, è stata infatti di stretta misura. Secondo l’ultimo aggiornamento del Viminale, Bucci ha prevalso sul filo di lana con il 48,77% dei voti su Andrea Orlando, alfiere del centrosinistra, che ha totalizzato il 47,36% dei consensi e ha augurato al neo presidente buon lavoro. Come sottolinea l’Ansa, uno scarto di qualche migliaio di voti su 1,4 milioni di elettori liguri, che ha visto alle urne solo il 45,96% degli aventi diritto.

Persone che servono

“Sarò presidente di tutti i liguri, non solo di chi ha votato. Io voglio essere sindaco della Regione Liguria. Non siamo persone che guidano, siamo persone che servono”, ha dichiarato Bucci dopo l’annuncio della vittoria. “Sono contento per la Liguria soprattutto, per i cittadini, perché hanno detto chiaro e tondo che vogliono crescere, continuare, rifiutano i signori del no e che non vogliono fare le infrastrutture e le cose”, ha aggiunto, ripreso anche dall’Agenzia Dire. “Abbiamo da fare cinque anni di grande lavoro. Genova non sarà lasciata da parte come qualcuno ha scritto. Il presidente della Regione Liguria deve occuparsi di tutti i cittadini. Lo faremo con forza, determinazione e orgoglio”, ha concluso Bucci.

La gioia di Meloni

Dopo la vicenda Toti, il centrodestra tira insomma un sospiro di sollievo. “Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti”, ha commentato sui social Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia. “Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”.

Bene il Pd, malissimo i 5 Stelle

Guardando all’andamento elettorale dei partiti, la sorpresa si chiama Pd. Il partito guidato da Elly Schlein ha attirato infatti il 28% dei consensi; a seguire, quasi doppiato, Fdi al 14,8% e la lista civica a sostegno di Bucci al 9,4%. La Lega si è fermata all’8,5%, Forza Italia al 7,9% e Avs al 6,2%; poi Orgoglio Liguria (5,7%) e Orlando presidente (5,4%).

A fare scalpore in negativo il tonfo del Movimento 5 Stelle, che probabilmente ha scontato anche lo scontro interno tra il presidente Giuseppe Conte e il fondatore (ligure) Beppe Grillo: con 4,6% dei voti, i 5 Stelle hanno più che dimezzato i consensi rispetto al 10,2% delle Europee del giugno scorso e al 12,7% delle elezioni politiche del 2022.