Banca di Piacenza: bilancio 2019 a gonfie vele

Banca di Piacenza: numeri a gonfie vele. L’Assemblea della Popolare emiliana ha approvato il bilancio dell’esercizio 2019 e la Relazione del Consiglio di amministrazione. A seguito dei provvedimenti emanati per ridurre i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso – spiega una nota di via Mazzini – quest’anno l’Assemblea si è svolta mediante le particolari modalità previste dalla Legge n. 27/2020.

Utili a due cifre

Il bilancio 2019 chiude con un utile lordo di 20,5 milioni di euro (16,8 milioni di euro nel 2018) in crescita del 22,15% rispetto all’anno precedente. L’utile netto, fortemente condizionato dalla fiscalità, risulta essere di 14,3 milioni (14 nel 2018).

La partita del dividendo

L’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di amministrazione di sospendere la distribuzione del dividendo, stabilito a 1 euro per azione come quello corrisposto nel 2019, aderendo alla raccomandazione della Banca d’Italia del 27 marzo 2020 inviata a tutte le banche italiane.

Il pagamento dei dividendi potrà avvenire solamente dopo la data del 1 ottobre 2020. Per procedere alla distribuzione dei dividendi, recependo le raccomandazioni anzidette, dovranno continuare a sussistere a tale data – così come esistono alla data odierna – tutti i presupposti di stabilità, ivi inclusi i coefficienti di solidità patrimoniale, e che non siano stati comunicati ulteriori provvedimenti da parte di Banca d’Italia ostativi alla distribuzione dei dividendi 2019.

Solo contanti

Pertanto, prosegue la nota della Banca di Piacenza, in considerazione di tale contesto, e per contribuire a fornire un sostegno economico alla comunità, non è prevista – per quest’anno – la facoltà per gli azionisti di optare, in alternativa al pagamento in contanti, per il pagamento del dividendo tramite assegnazione di azioni della Banca.

Basi solide

Il patrimonio della Banca ammonta a 281,8 milioni di euro. I fondi propri di vigilanza, al 31 dicembre 2019, ammontano a 306,4 milioni di euro (269,9 milioni nel 2018). Tali dati confermano la solidità del nostro Istituto, ulteriormente evidenziata da un CET1 Ratio e da un Total Capital Ratio entrambi pari al 17,8%, valori notevolmente superiori ai requisiti minimi richiesti e che collocano la nostra Banca ai vertici del sistema bancario italiano.

Raccolta, impieghi e sofferenze

Sul fronte della massa amministrata, si evidenzia come la raccolta diretta da clientela sia passata a 2.506,1 milioni di euro con una crescita del 10,08%. La raccolta indiretta, è passata da 2.788,7 a 2.948,4 milioni di euro mostrando una variazione positiva del 5,73% All’interno dell’aggregato riferito alla raccolta indiretta, il risparmio gestito, passato da 2.033,4 a 2.216,8 milioni di euro (+9,02%), ha visto crescere sia il comparto rappresentato dall’investimento in fondi comuni, sia quello dei prodotti assicurativi.

Gli impieghi alla clientela, al netto delle rettifiche di valore, si sono collocati a 1.842 milioni di euro, e registrano una diminuzione dell’1,82% rispetto al 31 dicembre 2018 (1.876,3 milioni di euro). La concessione di mutui ipotecari prima casa evidenzia una dinamica positiva rispetto al 2018 (+6,86%).

Gli indicatori di rischiosità del portafoglio crediti sono in linea con la media di sistema, mentre risultano migliori per quanto riguarda le sofferenze. Queste ultime, infatti, rappresentano lo 0,98% del totale degli impieghi netti, in calo rispetto al 1,32% nel 2018 e inferiori all’indice del sistema bancario che si attesta al 1,70% (fonte ABI “Monthly Outlook”: dato al mese di novembre 2019).

Soci, Consiglieri e Collegi

In costante progresso anche quest’anno il numero dei Soci e dei Clienti. L’Assemblea ha, anche, determinato il prezzo delle azioni che è stato confermato in euro 49,10 ciascuna.

L’Assemblea ha inoltre eletto consiglieri: Giovanna Covati, Elisabetta Curti, Giovanni Antonio Locatelli, Franco Marenghi, Corrado Sforza Fogliani. L’Assemblea ha eletto il Collegio Sindacale composto da Fabrizio Tei, Mauro Segalini, Paolo Truffelli, Cristina Fenudi, Maria Luisa Maini; ed il Collegio dei Probiviri nelle persone di Gianpaolo Stringhini, Luigi Bolledi, Giuseppe Gioia, Pier Andrea Azzoni, Fausto Sogni. Presso l’Ufficio relazioni Soci della Sede centrale della Banca di Piacenza è a disposizione dei Soci interessati il fascicolo di Bilancio.