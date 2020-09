Benedetta Delogu, tutto sulla piacentina di Pomeriggio Cinque

In evidenza

Benedetta Delogu raddoppia. La giornalista piacentina dalla prossima edizione di Pomeriggio Cinque non farà più solo l’inviata del programma di Barbara D’Urso. Si occuperà infatti anche del coordinamento giornalistico della trasmissione che torna in onda con la nuova edizione a partire dal 7 settembre su Canale 5.

“Sono contenta del nuovo incarico” racconta Benedetta. “ Il mio ruolo è proporre i contenuti del programma, quali storie seguire, quale inviato mandare sul campo e come declinare tutto questo durante la diretta, in coordinamento con la regia. Un lavoro di squadra, che svolgo insieme ad alcuni colleghi e in un confronto continuo con gli autori del programma”.

Benedetta Delogu racconta la sua nuova sfida sul piccolo schermo e tanto altro a Mirella Molinari, che l’ha lanciata in video oltre dieci anni fa, quando dirigeva Teleducato Piacenza. L’intervista completa su PiacenzaDiario.