Joe Biden si ritira e appoggia Kamala Harris per la corsa alla Casa Bianca

Joe Biden ha annunciato il ritiro dalle elezioni presidenziali con una lettera postata su X. Alla fine ha ceduto alle pressioni dei vertici del Partito democratico seguite al disastroso duello tv del 27 giugno scorso perso con Donald Trump. L’81enne presidente degli Stati Uniti ha però confermato il suo impegno “fino al termine del mandato”.

La missiva

“Miei concittadini, negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo compiuto grandi progressi come nazione. Oggi l’America ha l’economia più forte del mondo”, scrive il presidente Biden elencando tutto ciò che è stato fatto durante il suo mandato. “Abbiamo fatto investimenti storici per ricostruire la nostra nazione, per ridurre i costi dei farmaci da prescrizione per gli anziani e per espandere l’assistenza sanitaria a prezzi accessibili a un numero record di americani. Abbiamo fornito le cure necessarie a un milione di veterani esposti a sostanze tossiche. Abbiamo approvato la prima legge sulla sicurezza delle armi in 30 anni. Abbiamo nominato la prima donna afroamericana alla Corte Suprema e approvato la più significativa legislazione sul clima nella storia del mondo. L’America non ha mai avuto una tale posizione da leader”.

Il grazie e la rinuncia

Biden ringrazia il popolo americano: “So che nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Insieme abbiamo superato una pandemia e la peggiore crisi economica dai tempi della Grande Depressione. Abbiamo protetto e preservato la nostra democrazia. E abbiamo rivitalizzato e rafforzato le nostre alleanze nel mondo. È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro presidente”.

Poi spiega la rinuncia alla corsa per il secondo mandato: “Ho scelto di ricandidarmi ma ritengo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato. In settimana parlerò alla Nazione in modo più dettagliato circa la mia decisione“

Il presidente degli Stati Uniti nella lettera rilanciata anche dall’Agenzia Dire, infine ringrazia “la vicepresidente Kamala Harris per essere stata una partner straordinaria in tutto questo lavoro”.

Kamala e i Dem

Vedremo se sarà proprio la vicepresidente in carica a sfidare Donald Trump, ancora più forte dopo l’attentato subito nei giorni scorsi. “Sono onorata dell’endorsement di Joe Biden, mi guadagnerò la nomination e batterò Trump”, ha detto Kamala Harris. Mentre in un comunicato ripreso dall’Ansa, il Partito democratico americano promette un processo “trasparente” per scegliere un nuovo candidato alla Casa Bianca.

La lettera di Biden postata su X