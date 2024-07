“Piacenza Doc: valore, mercati e futuro”, l’evento per fare il punto sui vini del territorio

“Piacenza Doc: valore, mercati e futuro”. Tutto pronto per il convegno dedicato ai vini del territorio che si terrà nella Cappella ducale di palazzo Farnese giovedì 25 luglio alle ore 11. Presente l’assessore all’Agricoltura e Agroalimentare dell’Emilia-Romagna Alessio Mammi, che incontrerà i soci del Consorzio di tutela vini Doc Colli Piacentini, organizzatore dell’evento.

Profumo: crescita, progetti e sfide

I riflettori si accenderanno sull’importante crescita qualitativa dei vini Doc del territorio piacentino che si è registrata negli ultimi anni; sui diversi progetti di valorizzazione e internazionalizzazione in corso; sulle sfide future per vignaioli, produttori e imbottigliatori della provincia di Piacenza.

“Nel 2023, con 7,9 milioni di quintali d’uva su 53mila ettari di vigneti, l’Emilia-Romagna è stata la quinta regione per superficie vitata e la terza per uva prodotta”, afferma il presidente del Consorzio di tutela vini Doc Colli Piacentini Marco Profumo. “Alla luce delle dimensioni del comparto vitivinicolo, negli ultimi anni gli investimenti regionali hanno puntato a sostenere il valore aggiunto delle produzioni, l’innovazione tecnologica e l’internazionalizzazione dei vini a denominazione d’origine”.

Anche nel nostro territorio, conclude Profumo, “sono state ultimate azioni importanti e se ne stanno realizzando altre ancora più necessarie, come la revisione dei disciplinari di produzione mirata a una piena valorizzazione dei vini piacentini in Italia e all’estero”.

Storie di successo

Nel corso del convegno si parlerà anche dei punti di forza necessari per crescere in un mercato sempre più caratterizzato e competitivo. Spazio quindi al racconto di esperienze di successo registrate in Emilia-Romagna e in altre regioni d’Italia, grazie ai contributi di Fabio Piccoli, direttore di Wine Meridian ed esperto di economia e marketing del settore vitivinicolo, e di Nicola Argamante, presidente del Consorzio I Vini del Piemonte.

Al termine del convegno “Piacenza Doc: valore, mercati e futuro” si terrà una degustazione di vini locali, Malvasia e Gutturnio fermi, introdotti dal delegato di Ais Piacenza Giovanni Derba, e abbinati ad un buffet di sapori a cura di Paco Zanobini, brand ambassador di Alma.