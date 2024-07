Venerdì Piacentini 2024, Blacklemon: record di presenze con oltre 250mila visitatori

Venerdì Piacentini: il festival 2024 ha confermato il suo ruolo di protagonista indiscusso tra gli eventi en plein air in Emilia. Con 200 eventi distribuiti in cinque serate principali a Piacenza e una serata di anteprima a Castel San Giovanni, la manifestazione ha raggiunto risultati senza precedenti. Si stima che i visitatori coinvolti nei 6 weekend della kermesse siano almeno il 10% in più rispetto alle ultime edizioni, attestate mediamente intorno ai 250.000 visitatori, spiegano da Blacklemon in una nota che fa il bilancio dell’evento.

Mix di presenze e indotto

Ideati e organizzati dall’Agenzia di comunicazione fondata da Nicola Bellotti, i Venerdì Piacentini dal 2011 si sono costantemente evoluti e quest’anno hanno visto il coinvolgimento del 70% di turisti (anche stranieri) e il 30% di residenti della città e della provincia di Piacenza. Questo mix di visitatori ha generato un indotto economico di oltre 10 milioni di euro, confermando il festival come uno dei più importanti della regione e come il principale ambasciatore del “Brand Piacenza”. La varietà degli eventi offerti, la possibilità di visitare musei, chiese e negozi aperti fino a tarda sera, la promozione del territorio per spingere i viaggiatori a pernottare per il fine settimana, hanno creato un’atmosfera unica e coinvolgente che ha saputo conquistare il pubblico.

Da Bellotti a Fornasari

“I Venerdì Piacentini sono uno sforzo corale,” commenta Bellotti, “e non bisogna darli per scontati. Sono una sorta di ecosistema, molto delicato, in cui noi piantiamo alcuni semi, cerchiamo di controllare l’ambiente, ma poi la natura fa il suo corso e avviene una sorta di magia. È un evento che moltiplica i risultati economici per cento, costando circa 100.000 euro e generando un indotto di 10 milioni, portando mezza Italia a parlare di Piacenza per un mese e a desiderare di visitare la città e le nostre meraviglie. I Venerdì Piacentini sono un esempio di come il marketing territoriale, affrontato in modo professionale, funzioni molto bene anche a casa nostra”.

Esprime soddisfazione anche il partner principale dell’iniziativa, il Comune di Piacenza, con l’assessore agli Eventi, Simone Fornasari: “Siamo estremamente soddisfatti della kermesse Venerdì Piacentini. La manifestazione ha riscosso un grande successo, attirando una numerosa affluenza di persone, non solo dalla città ma anche da fuori. È una testimonianza del valore e dell’attrattiva delle nostre iniziative. Un grande plauso agli organizzatori per il prezioso lavoro fatto in questa edizione 2024”.

Non solo numeri

Il successo travolgente dei Venerdì Piacentini 2024 non è solo nei numeri, ma nella capacità di creare un’atmosfera vibrante e accogliente che ha saputo attrarre visitatori da ogni dove, trasformando Piacenza in un centro di cultura e divertimento. Il punto di forza di questa kermesse risiede nel fatto di essere pensata e concepita a partire dall’obiettivo finale, che è quello di creare indotto per il settore del commercio, da un’agenzia come Blacklemon che è specializzata in strategie di comunicazione soprattutto digitali. Il grande lavoro di promozione sui social media è mirato ad attrarre turisti, in particolar modo dalle province lombarde e limitrofe, e in tanti anni di ottimizzazione sta portando risultati sempre più convincenti.

Uno sguardo al futuro

“Per migliorare ulteriormente questi risultati il prossimo anno, sarà essenziale iniziare l’organizzazione con ampio anticipo e garantire maggiore libertà di azione a chi sta al timone dell’iniziativa”, suggerisce Susanna Pasquali di Blacklemon. “Pianificare per tempo consentirà, infatti, di curare ogni dettaglio e di rispondere prontamente a eventuali imprevisti, mentre una maggiore autonomia permetterà di adattarsi rapidamente alle esigenze dei visitatori e dei commercianti. Coinvolgere più attivamente tutte le parti interessate nella fase di preparazione, ascoltando i feedback ricevuti, potrà inoltre portare a nuove idee e miglioramenti significativi, consolidando il successo di questo evento straordinario e rafforzando ulteriormente il brand Piacenza a livello nazionale e internazionale”.

Le voci dei protagonisti

Ma torniamo ai Venerdì Piacentini 2024. Ecco una carrellata di commenti dei commercianti coinvolti nell’evento che si è chiuso il 19 luglio: