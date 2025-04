Fondazione di Piacenza e Vigevano, Reggi blinda il Consiglio con Marini e De Micheli

Fondazione di Piacenza e Vigevano: tutto come previsto. Roberto Reggi, il presidente uscente che succederà a se stesso per un secondo mandato, blinda il nuovo Consiglio generale con l’entrata di due fedelissimi. Sono Carlo Marini ed Enrica De Micheli, cooptati oggi dai primi 13 membri del parlamentino di palazzo Rota Pisaroni, scelti lo scorso febbraio dal Consiglio uscente.

La gallerista e l’imprenditore

Marini e De Micheli, entrambi piacentini, sono stati designati all’unanimità nel corso della seduta d’apertura del nuovo Consiglio generale. Per il primo si tratta di un’attesa riconferma, mentre quello di De Micheli è un ingresso inedito, anche se non rappresenta una novità. Quest’ultima, in qualità di membro esterno, dal 2021 fa parte infatti della Commissione cultura della Fondazione, uno dei gruppi di lavoro che supportano l’attività del Consiglio di amministrazione sulle strategie erogative dell’ente di via Sant’Eufemia.

De Micheli è una gallerista con esperienza tra antiquariato e moderno, che dirige lo spazio espositivo Volumnia, nell’ex chiesa di Sant’Agostino. Marini, al secondo mandato come consigliere generale, è imprenditore, esperto di finanza e di innovazioni digitali connesse al mondo dei servizi bancari, finanziari, assicurativi e delle piccole e medie imprese. In Fondazione è anche coordinatore della Commissione investimenti, nell’ambito della gestione di un patrimonio vicino ai 400 milioni di euro.

Reggi: alto profilo

«Ora che si è completato il nuovo Consiglio Generale, posso dire che si conferma l’alto profilo professionale e umano dei suoi componenti», commenta Reggi. «Questo gruppo di lavoro è per larga parte composto dai consiglieri uscenti, nel segno di una continuità che rappresenta un grande valore, e da nuovi ingressi che, sono certo, potranno dare un contributo importante all’azione della Fondazione. Desidero ringraziare i consiglieri uscenti, per il lavoro che hanno svolto in questi quattro anni con impegno, dedizione e grande generosità».

Queste parole del presidente Reggi lasciano intravedere poche novità anche per la nomina del futuro Consiglio di amministrazione, che potrebbe riconfermare nella gran parte dei suoi componenti. A questo punto lo statuto dell’ente prevede l’approvazione del bilancio 2024 entro fine aprile, ultimo atto del Consiglio uscente. Seguirà a stretto giro l’elezione per il prossimo quadriennio del presidente e del Cda, su proposta del primo, con il voto del nuovo parlamentino della Fondazione di Piacenza e Vigevano.