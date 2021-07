Vaccinazioni a Piacenza: mancano all’appello 14mila over 60, Ausl in ansia

Vaccinazioni a Piacenza: c’è preoccupazione per la popolazione più anziana. Secondo l’Ausl sono ben 14mila i cittadini sopra i 60 anni che non si sono ancora vaccinati e nemmeno prenotati per fare la prima dose. Rappresentano circa il 5% della popolazione complessiva della provincia che ammonta a quasi 287mila abitanti. Ma la percentuale sale in modo esponenziale, sostanzialmente quadruplica, se si fanno i conti rispetto alla popolazione che corrisponde a questa fascia d’età. Gli over 60 in provincia di Piacenza sono infatti poco più di 74mila. E quindi i cittadini che tra loro non si sono ancora vaccinati ammontano a quasi il 19%, in media due persone su dieci.

È un trend che se verrà confermato potrebbe avere conseguenze pesanti sul successo della campagna vaccinale piacentina, anche guardando al proliferare della variante Delta. Senza vaccinazione gli over 60 sono infatti i cittadini più deboli. Coloro che rischiano le conseguenze peggiori se contraggono il virus, come ha spiegato anche la dottoressa Annamaria Andena, che dirige il distretto Ausl di Piacenza, al quotidiano cittadino Libertà.

Quanti no vax?

Di certo ci sarà chi fatica ad organizzarsi o pensa prima alle ferie della vaccinazione. Ma su questo ritardo tra gli over 60 la sensazione più preoccupante è un’altra. Che complici anche i vari caos vaccini, si tratti di persone non ancora convinte dell’utilità di sottoporsi alla profilassi, se non addirittura contrarie; persone che dunque per scelta non si vogliono vaccinare, correndo gravi rischi. Perché, come ha sottolineato Andena, “l’epidemia di Covid è tutt’altro che finita; i casi seppur ancora con numeri ridotti sono in aumento. E purtroppo certe contro-campagne che stanno circolando sono davvero dannose”. La dirigente dell’Ausl ha poi assicurato il massimo impegno sugli over 60: “Faremo di tutto per raggiungerli e convincerli; ma questo è un dato fonte di preoccupazione”.

Giovani a rilento

Altro punto debole della campagna di vaccinazione piacentina è quello dei giovani. Finora infatti si è sottoposto al farmaco solo il 26% di questa fetta della popolazione provinciale che ammonta a circa 25mila persone. Qui si paga la ritrosia di molti genitori a sottoporre al vaccino i figli tra i 12 e i 19 anni. Con il rischio che senza un’accelerazione delle profilassi dopo Ferragosto, alla riapertura delle scuole il 13 settembre i ragazzi tornino ad essere uno dei principali veicoli di circolazione del Covid.