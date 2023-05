Piacenza Expo riparte a tutto gas dalla Cooperativa San Martino

Piacenza Expo: grande attesa per il nuovo corso dell’ente fieristico. E il primo appuntamento è da non perdere. Domani, mercoledì 3 maggio, alle 11 verrà infatti presentato il nuovo Consiglio di amministrazione nominato dall’Assemblea dei soci tenuta lo scorso 21 aprile. Come avevamo preannunciato circa un mese fa, il Consiglio è composto dall’ex amministratore unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli; da Erika Colla, top manager dell’omonima azienda alimentare, vicepresidente di Confindustria Piacenza; e da Elisabetta Montesissa, imprenditrice vitivinicola e direttore nazionale di Terranostra, ramo di Coldiretti dedicato all’agriturismo.

Soci e tradizioni

L’incontro con la stampa dei nuovi vertici della società fieristica però non si terrà nella sede di via Tirotti. E nemmeno in Comune, l’azionista di maggioranza di Piacenza Expo. Ad ospitare l’appuntamento sarà la Cooperativa San Martino, presieduta da Mario Spezia (che pare sia tra l’altro un estimatore di Cavalli).

Come mai questa location? Perché la cooperativa è tra i soci di Piacenza Expo (0,3964%). E già dall’inizio del nuovo corso prosegue così la tradizione che ogni tanto vede la presentazione di un evento fieristico nella sede di un azionista. Oltre al Cda, durante l’incontro di domani verrà infatti presentata la 2ª edizione di Via Emilia Classic, mostra-mercato di auto e moto vintage, che si terrà il 6 e 7 maggio nei padiglioni di Le Mose. Una manifestazione azzeccata per una partenza a tutto gas soprattutto di Colla e Montesissa, che segna il ritorno a una guida collegiale dell’ente fiere dopo sei anni in solitaria di Cavalli. E che guarda caso fa il paio con lo slogan “Il futuro è passato prima” di Via Emilia Classic.

Conti in rosso

I riflettori però saranno puntati soprattutto sull’esordio del Cda a tre punte, per usare stavolta un paragone calcistico. Magari entrando nel merito delle deleghe conferite a presidente e consiglieri. E mettendo a fuoco le prime strategie per rilanciare e risanare Piacenza Expo. I conti della società fieristica sono infatti gravati da un pesante disavanzo, che nel bilancio 2022 ha fatto segnare un rosso di quasi 450mila euro.