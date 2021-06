Ricci Oddi: Lucia Pini nominata direttrice della Galleria d’arte moderna

Ricci Oddi: svolta al femminile per la Galleria d’arte moderna di Piacenza. La Pinacoteca da oggi ha una nuova direttrice. Si tratta di Lucia Pini. La notizia sulla nomina, decisa nel pomeriggio con la ratifica del Consiglio di amministrazione sotto la guida del presidente Fernando Mazzocca, è filtrata attraverso alcuni organi di stampa. E questo senza che vi sia stata alcuna nota ufficiale da parte dei vertici della Galleria, che così ancora una volta si distinguono per la correttezza nella comunicazione anche in un frangente di questa portata.

Il curriculum

Lucia Pini attualmente è conservatore del Museo Bagatti Valsecchi di Milano e docente a contratto dell’Università Cattolica; 56 anni di origini ferraresi, vanta un curriculum di tutto rispetto. “Dopo la laurea in storia dell’arte conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze e il successivo dottorato di ricerca, si specializza nello studio dell’arte dell’Ottocento e della cultura storicista, in particolare d’ambito milanese e lombarda. Relativamente a questi temi, ha pubblicato saggi e collaborato a mostre e iniziative di ricerca in Italia e all’estero”. E dal 2002 la neo direttrice della Galleria Ricci Oddi è impegnata anche come “docente presso l’Istituto Marangoni”.

Gli auguri di Papamarenghi

Si chiude così la contrastata vicenda del bando alla direzione della Ricci Oddi che aveva generato da più parti perplessità sulla trasparenza delle procedure tenute dai vertici della Galleria. A Lucia Pini, che ha battuto la concorrenza di altri 13 candidati arrivati alla tornata finale (di cui speriamo venga pubblicata la graduatoria), subito i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione Comunale per voce dell’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, che ne ha sottolineato “levatura ed esperienza”.

Una scelta, quella della nuova direttrice, che adesso per Papamarenghi “dev’essere in grado di concretizzare la grandissima opportunità che rappresenta la Galleria di via San Siro per la città. Un’opportunità da sviluppare in piena collaborazione con l’assessorato alla Cultura e con tutte le altre realtà museali di Piacenza, valorizzando al massimo l’offerta sul piano culturale, turistico ed economico della nostra città”.