Piacenza: il colpo di Sforza e Braghieri, l’Ecce Homo in mostra a Palazzo Galli

L’Ecce Homo sarà al centro di una grande mostra a Palazzo Galli. Lo annunciano i presidenti della Banca di Piacenza, Corrado Sforza Fogliani e dell’Opera Pia Alberoni, Giorgio Braghieri. Il capolavoro di Antonello da Messina sarà esposto a partire dallo stesso giorno e in parallelo con il ritorno del Ritratto di signora di Gustav Klimt alla Galleria Ricci Oddi. Un doppio appuntamento che trasformerà Piacenza in una capitale internazionale dell’arte e della cultura.

Le date per ora sono quelle che partono dal 28 novembre, con L’inaugurazione alla Ricci Oddi al mattino e a Palazzo Galli nel pomeriggio, ma l’andamento della pandemia e i conseguenti provvedimenti decisi via via dal Governo potrebbero comportare delle modifiche. Tuttavia, una cosa è certa e il messaggio di Sforza e Braghieri e chiaro: Piacenza non si ferma. E anche nel settore delle manifestazioni culturali e artistiche guarda avanti con determinazione, valorizzando i suoi gioielli. Un atto di fiducia e di amore verso la città e verso i piacentini, che aggiunge legna al fuoco di chi lavora e prepara la ripresa anche delle attività economiche e che vale più di mille parole.

Questa nuova manifestazione, che dovrebbe essere aperta al pubblico dal 29 novembre all’8 dicembre, sponsorizzata dalla Banca di Piacenza è in via di approvazione definitiva da parte del ministero dei Beni Culturali e dalla Soprintendenza. Che però hanno già dato il loro sostanziale via libera. E “sfrutta” il trasferimento dell’Ecce Homo di proprietà dell’Opera Pia nel caveau della Banca di Piacenza, visti i lavori di restauro nell’Appartamento del Cardinale nel Collegio Alberoni di San Lazzaro.

Per realizzare la grande mostra sull’Ecce Homo a Palazzo Galli, che sarà contornata da una ventina di eventi collaterali, è stato “ingaggiato” uno dei più grandi esperti di Antonello. Il curatore scientifico dell’evento è infatti il professor Giovanni Carlo Federico Villa, che ha già realizzato la mostra di Palazzo Reale a Milano dedicata al grande pittore lo scorso anno. Una garanzia sulla qualità dei contenuti della manifestazione voluta da Sforza e Braghieri.