Da Piacenza a Seul: i capolavori della Galleria Ricci Oddi volano in Corea del Sud

Da Piacenza a Seul. Manca ancora il comunicato ufficiale ma è tutto pronto. Stiamo parlando della mostra “The Miracle of Klimt and other Treasures from Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi”, in programma dal 19 dicembre al 22 marzo 2026 presso il My Art Museum della capitale sudcoreana.
In mostra a Seul andranno una settantina di opere, tra quadri provenienti dai depositi di via San Siro e altri in esposizione, disponibili per l’occasione visti i lavori in corso per il restyling della Galleria, presieduta dal notaio Massimo Toscani. Il tutto naturalmente a partire dal “Ritratto di signora” di Gustav Klimt. Si parla anche del trasferimento di opere firmate da Francesco Paolo Michetti, Antonio Mancini, Giacomo Grosso e Vincenzo Irolli. Il percorso espositivo, curato in particolare dalla direttrice della Galleria piacentina Daniela Pini, sarà organizzato in sezioni tematiche, dando spazio ai soggetti più apprezzati da Giuseppe Ricci Oddi, dal paesaggio alla pittura di figura.
A quanto si apprende, l’iniziativa che porterà nelle casse della Galleria piacentina 220.000 euro (pari a quattro anni di entrate della pinacoteca), si avvale dell’organizzazione internazionale di MondoMostre. E segue un’altra rassegna del My Art Museum dedicata alle collezioni italiane, quella del prestigioso Museo di Capodimonte di Napoli, sempre con un focus sulla pittura a cavallo tra Ottocento e Novecento. Aperto a Seul dal 2019 nel cuore del distretto di Gangnam, tra i più frequentati della capitale sudcoreana, il My Art Museum ospita spesso mostre di livello internazionale.
