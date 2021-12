Centrodestra piacentino in crisi? Foti lancia un ultimatum ai Liberali e Sforza…

Centrodestra piacentino in crisi? Guardando allo scambio di auguri tutt’altro che natalizio in vista delle prossime elezioni comunali, a qualcuno il panettone dev’essere proprio andato di traverso. E oggi, sulle festività ad alta tensione nella maggioranza del sindaco uscente Patrizia Barbieri arriva anche il timbro di Libertà (che quando dà una notizia, non manchiamo di citare).

Il blasonato quotidiano cittadino ospita infatti un’articolata intervista all’onorevole Tommaso Foti, leader di Fratelli d’Italia, lanciata a caratteri cubitali in prima pagina: “Scontro tra Foti e i Liberali”, tuona Libertà. Titolo a cui segue la sintesi delle parole di Foti: “Se stanno fuori non cerchino alibi”. Il fuori si riferisce naturalmente alla coalizione di centrodestra che si sta consolidando attorno alla ricandidatura di Patrizia Barbieri; scelta su cui i Liberali, per usare un eufemismo, stanno prendendo tempo.

“I Liberali non vogliono più stare con il centrodestra? Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, siamo da sempre inclusivi, ma se chi ne fa parte legittimamente vuol fare altre scelte, ne prenderemo atto”, dichiara risoluto Foti.

Perché il capo della destra piacentina fa questa considerazione? Foti risponde a una precedente intervista rilasciata sempre a Libertà da Antonio Levoni, capogruppo dei Liberali in Consiglio comunale a Piacenza, impallinato dai colleghi del centrodestra alle recenti elezioni provinciali, dove votano gli amministratori locali dei 46 Comuni piacentini. Dopo la bocciatura, di cui Foti non si sente responsabile, Levoni non era stato tenero con il centrodestra che non aveva sostenuto la sua ricandidatura, così come nel giudicare l’operato della Giunta Barbieri.

Tuttavia, senza nulla togliere alle critiche dell’alto rappresentante dei Liberali, va ricordato che Levoni non aveva fatto altro che riprendere gran parte dei concetti espressi in precedenza da qualcun altro. E cioè dal leader storico dei Liberali piacentini Corrado Sforza Fogliani, che solo qualche giorno prima aveva rilasciato un’intervista apparsa sulle nostre colonne online. Un’intervista che naturalmente (mai rilanciare le notizie di altri giornali…) né l’articolo dedicato a Levoni né quello dedicato a Foti hanno citato, confermando in sostanza chi è il vero convitato di pietra di tutta la vicenda.

Un convitato che però, se può essere granitico nelle sue convinzioni, di certo è tutt’altro che immobile. E ha un altro difetto: Sforza maneggia lo smartphone come fosse un millennial. Probabilmente legge i giornali in digitale e usa Twitter con consumato mestiere per lanciare le sue provocazioni e le sue considerazioni. Così, in men che non si dica, nottetempo ha già risposto alle dure parole di Foti, fresche di stampa, con questo tweet:

Che dire, da queste due righe si potrebbero trarre chissà quali valutazioni, che lasciamo all’arguzia dei nostri lettori… Noi ci limitiamo a sottolineare il tono scherzoso della risposta di Sforza alle seriose considerazioni di Foti, che forse un tantino preoccupato lo è. Sarà un gioco delle parti o l’ipotesi che alle prossime Comunali i piacentini possano votare anche per una terza lista moderata, capitanata dai Liberali, inizia a prendere consistenza?