Piacenza Expo, lascia la vicepresidente Erika Colla: e adesso?

Piacenza Expo: la vicepresidente Erika Colla ha lasciato l’incarico. Dal maggio 2023 la nota imprenditrice e vicepresidente di Confindustria Piacenza sedeva nel Consiglio di amministrazione a tre dell’ente fiera, al fianco del presidente Giuseppe Cavalli insieme con la consigliera Elisabetta Montesissa, nominata in quota Coldiretti.

Erika Colla per ora ha solo comunicato la sua decisione a Piacenza Expo, senza rilasciare dichiarazioni in merito a questa scelta. Ma pare che le motivazioni principali delle sue dimissioni siano i troppi impegni di lavoro in azienda, che le avrebbero impedito di seguire Piacenza Expo come invece avrebbe voluto. Si sgonfierebbero così le indiscrezioni delle ultime ore che imputano questa decisione soprattutto a un rapporto che all’interno del Consiglio di amministrazione non si sarebbe sviluppato nella giusta direzione con il presidente Cavalli.

Caccia al sostituto

Adesso si apre la caccia al sostituto di Erika Colla. E non sarà facile trovare la figura giusta. Un’altra grana per il sindaco Pd Katia Tarasconi, visto che il Comune di Piacenza è l’azionista di maggioranza di Piacenza Expo. A caldo si pensa ancora a una figura di alto livello da pescare principalmente nel parterre dell’imprenditoria piacentina, che offra maggiore continuità e disponibilità di tempo per seguire l’ente fiera su diversi temi chiave. Come lo sviluppo delle attività espositive, l’assetto societario e la gestione di un bilancio che ad anni alterni passa dall’utile alle perdite a seconda del cartellone fieristico. Il tutto naturalmente in una dialettica positiva con il presidente Cavalli e la consigliera Montesissa che è rimasta al suo posto.

I primi movimenti

D’altro lato va detto che la posizione nel Consiglio di amministrazione fa gola a molti, nonostante Piacenza Expo navighi in acque agitate. Quindi è in partenza un totocandidati dove anche la politica vorrà dire la sua. Magari indicando un nome gradito soprattutto alla maggioranza di centrosinistra che governa palazzo Mercanti. Un tentativo che la primavera dello scorso anno il sindaco Tarasconi aveva stoppato proprio attraverso la scelta di privilegiare il tessuto economico del territorio con le nomine di Colla e Montesissa da affiancare all’ex amministratore unico Cavalli. Ma questa è un’altra partita e vedremo come andrà a finire.