Carabinieri: due nuovi ufficiali al Comando provinciale di Piacenza

Carabinieri: due nuovi ufficiali approdano al Comando provinciale di Piacenza. Sono il tenente colonnello Michele Laghi e il tenente Maurizio Piccione. Laghi è il nuovo comandante del Reparto operativo del Comando Provinciale; Piccione è invece il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Bobbio, spiega una nota dell’Arma.

Il curriculum di Laghi

Cinquant’anni, il tenente colonnello Laghi è originario della provincia di Forlì; sposato con la signora Elisabetta, padre della 15enne Chiara, si è arruolato nell’Arma nel 1999, e ha ricoperto diversi incarichi nell’Arma Territoriale e nei reparti speciali nelle province di Milano, Bologna, Messina, Venezia e Siena. Al termine dell’iter formativo per due anni Laghi ha svolto compiti di “aiutante maggiore” presso il 3° Battaglione “Lombardia” di Milano, poi per cinque anni, dal 2003 al 2008, è stato comandante della 1ª Sezione del Reparto Operativo di Bologna, dove si è interessato di reati contro la persona e il patrimonio insieme ai suoi uomini ai quali sono stati affidati in via esclusiva compiti di polizia giudiziaria.

Nel 2008 Laghi assume il comando del Nucleo Operativo della Compagnia Messina Centro e poi quello della Compagnia di S. Stefano Camastra (ME). Dal 2014 al 2020 ha comandato la Compagnia di Portogruaro, in provincia di Venezia. Prima di approdare all’attuale nuovo incarico, per quattro anni ha diretto, in qualità di comandante, il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Siena. Nel suo curriculum vanta anche due esperienze all’estero nelle file del Reggimento M.S.U. (Multinational Specialized Unit) dell’Arma nell’ambito delle missioni in Bosnia nel 2004 ed in Iraq nel 2005.

Il curriculum di Piccione

Il tenente Piccione ha 47 anni ed è originario di Messina, dove ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi e, successivamente, l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso quella Corte d’Appello. Arruolato nell’Arma nel 2002, dopo aver frequentato la Scuola Marescialli di Firenze, ha prestato dapprima servizio a Napoli, dove ha maturato una rilevante esperienza investigativa, ed in seguito a Parma dove ha comandato uno Stazione del capoluogo.

Vincitore del concorso da Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, dopo la frequentazione del corso biennale presso la Scuola Ufficiali di Roma, promosso tenente, Piccione ha assunto l’incarico di comandante della Tenenza di Nichelino, in provincia di Torino, che ha retto per quattro anni. Dal 9 settembre è il nuovo comandante della Compagnia di Bobbio.

Gli auguri del Comandante Breda

Il passaggio di consegne rappresenta un momento di continuità, ma allo stesso tempo apre le porte a nuove iniziative e a un rinnovato slancio operativo. In quest’ottica il Comandante provinciale, colonnello Pierantonio Breda, ha rivolto loro gli auguri per un proficuo lavoro, certo che sapranno interpretare al meglio le esigenze e le aspettative del territorio, mettendosi al servizio della comunità per garantire la sicurezza e la tutela della legalità, conclude la nota dell’Arma.