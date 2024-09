Elly Schlein a Piacenza per il Dem Fest, poi Michele De Pascale e…

Elly Schlein superstar del Dem Fest di Piacenza e per la prima volta in città da segretaria del Pd. Quella che una volta si chiamava Festa dell’Unità si svolgerà da venerdì 13 settembre a domenica 15, in una storica location, vicino al palazzetto dello sport, lungo il Facsal.

Il Dem Fest sarà un’occasione d’incontro con iscritti, simpatizzanti ed elettori del Partito democratico, attraverso un ventaglio di dibattiti di respiro nazionale, regionale (si vota il 17 e 18 novembre) e cittadino. Sulla provincia (anche qui si vota il 29 settembre) invece non è previsto alcun focus, forse per evitare altre tensioni dopo la querelle sulla formazione della lista di centrosinistra “Piacenza Unita”.

Bersani, Serra e Cancellato

Veniamo al programma. Alle 20,30 di venerdì il Dem Fest inizia con il dibattito “Quale futuro per il centrosinistra?”. Protagonisti Pierluigi Bersani, Michele Serra e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. A moderare, Emilio Moraschi dei Giovani democratici. A seguire, i concerti live di tre rock band piacentine: Fields of Petrichor; Young Guns; My Bycicle Keys.

Città protagonista

Sabato 14, si parte alle 18 con la presentazioni di due libri: “L’Appennino resistente e i suoi protagonisti” di Filippo Mulazzi (edito da Officine Gutenberg) e “Le ali del piccolo principe” di Gabriele Dadati (Solferino); in dialogo con gli autori, Paola Pinotti, direttore di Piacenza Sera.

Alle 20,30 sarà sempre Pinotti a moderare l’incontro sul tema “Pensare la Piacenza del futuro”. Sul palco, il sindaco Katia Tarasconi e l’onorevole Paola De Micheli; con loro, la Giunta e i consiglieri Pd si confronteranno sull’avvenire della città. Non è chiaro però se sarà presente un’altra figura di primo piano del Pd piacentino, la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, dopo le tensioni che hanno fatto saltare la sua candidatura alle elezioni regionali. Al termine del dibattito, una stand up comedy con Andrea Chiappini e Marco Raz.

Da Schlein a De Pascale

Domenica 15 alle 18, ecco Elly Schlein in dialogo con il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani. Poi il Dem Fest si chiuderà alle 20,30 con il lancio della campagna elettorale delle Regionali. Sul palco, il candidato alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, insieme ai candidati consiglieri di Piacenza Lodovico Albasi, Michela Cucchetti, Luca Quintavalla e Virginia Zilli; l’incontro sarà moderato da Mattia Motta. A seguire, il karaoke con Markolino.