Patrizia Calza tra i candidati alle Provinciali di Piacenza, e nel Pd sale la tensione

Patrizia Calza sarà in corsa alle elezioni provinciali di Piacenza del 29 settembre. Il sindaco di Gragnano Trebbiense alla fine è entrata nella lista dei nove candidati del centrosinistra che verrà depositata entro la mattinata di lunedì prossimo all’Ufficio elettorale di corso Garibaldi.

Oltre a Calza, vicepresidente uscente della Provincia, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, faranno parte della lista di “Piacenza Unita” Marco Besozzi (vicesindaco di Cerignale); Sibilla Brusamonti (consigliera a Piacenza); Claudia Ferrari (sindaco di Sarmato, consigliera provinciale uscente); Sergio Ferri (consigliere a Piacenza), Andrea Illica (consigliere a San Giorgio); Nadia Pompini (consigliera a Vernasca); Gabriele Scagnelli (vicesindaco di Rivergaro); Roberta Valla (sindaco di Travo).

Braccio di ferro

Si può dire così che dopo estenuanti trattative l’abbia spuntata la presidente della Provincia e sindaco di Borgonovo, Monica Patelli, che oltre alla riconferma di Calza ha ottenuto anche quella di Ferrari. Le due candidature pare infatti che non fossero proprio gradite da Katia Tarasconi, sindaco Pd di Piacenza, e nemmeno dall’onorevole Paola De Micheli.

Quindi, con Patelli – che si dice Tarasconi vorrebbe “commissariare” – la tensione nei giorni scorsi sarebbe salita alle stelle, soprattutto sul nome di Calza. E pare che solo grazie alla mediazione di Luca Quintavalla, candidato di punta del Pd alle Regionali, sarebbe stato raggiunto l’accordo, in sostanza con un passo indietro del sindaco di Piacenza.

E adesso?

Tuttavia, questa è solo la fine del primo tempo della partita per le elezioni provinciali. E di certo non finisce qui. Perché da lunedì prossimo si apre ufficialmente la caccia alle preferenze dei 583 grandi elettori che andranno al voto a fine settembre, tra sindaci e consiglieri dei 46 Comuni del territorio piacentino.

Il centrosinistra punta a conquistare sei seggi sui dieci del Consiglio provinciale o mal che vada almeno cinque; infatti, con il voto della presidente Patelli gli garantirebbero comunque la maggioranza. In questo quadro, visto che con il sistema di voto ponderato le preferenze dei consiglieri comunali di Piacenza saranno determinanti per stabilire chi entrerà in Provincia, Tarasconi ha molte frecce al suo arco. Non sarà facile, ma potrebbe puntare tutto su candidati alternativi per mettere in difficoltà la riconferma di Calza e Ferrari. Così c’è già chi scommette su una campagna elettorale senza esclusione di colpi nel Pd e nel centrosinistra piacentino, con un risultato finale che potrebbe riservare molte sorprese.