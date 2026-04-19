Fondazione Ricci Oddi: i nomi in corsa per la prossima presidenza della Galleria di Piacenza

Fondazione Ricci Oddi: i giochi sono aperti. A fine aprile scade il Consiglio direttivo della Galleria d’arte moderna di Piacenza. Come preannunciato, il notaio Massimo Toscani lascerà la presidenza, dopo l’inaugurazione delle nuove sale della pinacoteca e l’approvazione del bilancio 2025. Così in città sono in corso le grandi manovre per trovare il suo sostituto. Un ruolo, quello del presidente, negli ultimi anni scelto tra i due consiglieri nominati dal Comune sui sette componenti (tutti a titolo gratuito) della cabina di regia della Galleria di via San Siro.

Dopo l’apertura del bando per presentare le candidature, sulla scrivania del sindaco Pd Katia Tarasconi ci sarebbero alcuni nomi. Una rosa da cui, a meno di clamorose sorprese, potrebbe uscire il nuovo presidente; fermo restando il nome della consigliera uscente, la professoressa Valeria Poli, che dovrebbe essere riconfermata dalla prima cittadina di Piacenza anche per il prossimo mandato in Ricci Oddi.

I ritorni possibili e…

Il primo nome che spicca per la presidenza, rigorosamente in ordine alfabetico, sarebbe quello di Leonardo Bragalini, storico dell’arte e imprenditore in ambito editoriale. Attualmente consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Bragalini è già stato vicepresidente della Galleria, dov’è rimasto in qualità di consigliere fino al 2020. Appassionato di pittura del XIX e XX secolo, ha condotto numerose ricerche su autori dell’Ottocento e vanta una serie di collaborazioni con periodici culturali. Nel caso però di un ritorno in via San Siro, oltretutto da presidente, Bragalini probabilmente dovrebbe dimettersi da consigliere generale dalla Fondazione.

Altro “sorvegliato speciale”, l’architetto Massimo Ferrari, docente al Politecnico di Milano. Anche il suo sarebbe un ritorno, visto che della pinacoteca è stato addirittura presidente per un mandato, fino a dicembre 2020. Un esperto su cui di recente si è riaccesa l’attenzione culturale cittadina, poiché Ferrari ha curato l’allestimento della mostra “Oltre le nuvole“, in corso a Palazzo XNL sotto l’egida della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presieduta da Roberto Reggi.

Last but not least: ecco l’avvocato Stefano Antonio Marchesi, attuale presidente degli Amici dell’Arte. In questa veste, Marchesi è già nel Consiglio direttivo uscente, poiché l’associazione che presiede ha un posto di diritto nella cabina di regia della Galleria. Così, se venisse indicato dal sindaco Tarasconi, dapprima come consigliere (il presidente formalmente viene eletto dall’organo direttivo), Marchesi parallelamente si dovrebbe dimettere dalla guida degli Amici dell’Arte. L’associazione, che ha sede in un’ala del complesso architettonico che ricomprende la Galleria, procederà allora all’elezione del nuovo presidente, che poi entrerà a sua volta nel Consiglio direttivo della Ricci Oddi.

Gli altri consiglieri

Guardando ai rimanenti quattro consiglieri della Galleria, sono nominati uno a testa da Prefettura, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Accademia capitolina di San Luca e dagli eredi del fondatore Giuseppe Ricci Oddi. Il consigliere uscente di nomina prefettizia è il vicepresidente della Galleria, lo scrittore Eugenio Gazzola; il rappresentante della Fondazione è l’ingegner Alberto Dosi; mentre l’avvocato Gottardo Pallastrelli è il componente indicato dall’Accademia di San Luca. Infine, a rappresentare gli eredi Ricci Oddi nel mandato agli sgoccioli è l’avvocato Stefano Casali. Tutte figure che potrebbero sedere ancora nel Consiglio direttivo della Ricci Oddi per i prossimi cinque anni.