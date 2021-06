Bisotti (Pd): nuovo ospedale in un’altra area, se il centrosinistra vincerà le elezioni

Nuovo ospedale di Piacenza: sale il livello dello scontro in vista del Consiglio comunale che il 12 luglio dovrebbe approvare la sua definitiva collocazione nell’Area 6 Farnesiana. Con il Pd che adesso esce del tutto allo scoperto: “Se il centrosinistra vincerà le elezioni del prossimo anno, faremo tutto il possibile per spostare il progetto dall’Area 6 Farnesiana, senza danneggiare l’iter con la Regione sui finanziamenti da oltre 120 milioni di euro”, afferma Silvio Bisotti, segretario provinciale del Partito democratico.

Per insediarlo dove? “Questo lo vedremo, al momento stiamo valutando diverse ipotesi”, prosegue Bisotti. “Non siamo mai stati d’accordo su questa collocazione e lo diciamo da molto tempo. Adesso è ora di dire ai piacentini che se fra un anno il centrosinistra riconquisterà palazzo Mercanti, il Pd farà tutto il possibile per cambiare le cose, proponendo alla coalizione una vera alternativa. Sia chiaro, non siamo contrari al nuovo ospedale; il nostro territorio ne ha bisogno e di questo siamo convintissimi. Ma quell’area della Farnesiana è sbagliata, non va bene”, ribadisce il segretario del Pd, tra l’altro ex assessore all’Urbanistica della Giunta Dosi. Che poi aggiunge un passaggio non di poco conto: “E deve essere altrettanto chiaro a tutti che la posizione della nostra consigliera regionale Katia Tarasconi, che si oppone con fermezza all’ospedale nell’Area 6, è quella di tutto il Pd di Piacenza”.

Sulla risposta arrivata dalla maggioranza di centrodestra, che ha definito dalle previsioni funeree l’ultima interrogazione fatta sul nuovo ospedale da Tarasconi alla Giunta regionale – dove la consigliera ha segnalato tutti i rischi di natura procedurale e amministrativa del progetto, paventando anche una serie di riscorsi alla magistratura che potrebbero bloccare tutto – Bisotti, glissa: “Sono banali considerazioni difensive di chi non sa che cosa rispondere”.

Mentre sulle voci ricorrenti di una manovra a tenaglia per bloccare il progetto, architettata sull’asse Piacenza-Bologna nel Pd che governa la Regione, il segretario dem replica senza mezzi termini: “Non vogliamo perdere tempo e nemmeno i finanziamenti. Come ho già detto, la città e la provincia hanno bisogno del nuovo ospedale. Ma utilizzeremo tutti gli spazi politici e amministrativi disponibili per impedire una scelta scellerata e dare ai piacentini l’ospedale che meritano nel posto giusto e non in quello sbagliato, perché se questo succedesse, sarebbe comunque un danno poi difficile da sanare per tutto il territorio”.