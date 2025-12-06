Piacenza: “femmine contro maschi”, ecco chi comanda in città…

Piacenza: chi comanda in città? E contano più le donne o gli uomini? A ben guardare, sulla bilancia del “femmine contro maschi” nel capoluogo emiliano vige almeno apparentemente un equilibrio di natura istituzionale. Un pareggio che da una parte e dall’altra si gioca tutto sul numero 7. E si può star certi che tra questi protagonisti della vita cittadina ogni giorno squillano i telefoni, se va girata un’informazione rilevante o va presa una decisione condivisa. Quindi, date un occhio alla vostra agenda dei contatti: a seconda dei numeri di cellulare che avete in memoria, potrete capire quanto siete “dentro” al potere piacentino…

Partiamo dal côté femminile e non solo per cortesia verso le quote rosa. Tra le “magnifiche 7” si contano infatti il prefetto Patrizia Palmisani, arrivata nel luglio scorso, il sindaco Pd di Piacenza Katia Tarasconi e la presidente della Provincia Monica Patelli (centrosinistra). Poi, ecco le parlamentari di lungo corso Paola De Micheli (deputata del Pd) ed Elena Murelli (senatrice della Lega). E come dimenticare sulla scacchiera del potere il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Paola Bardasi, oppure Anna Maria Fellegara, pro rettore vicario dell’Università Cattolica?

Sul fronte maschile, le cose paiono altrettanto chiare. E nella top seven non si può che iniziare dal ministro di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, con deleghe a Pnrr, Affari europei e Politiche di coesione, impegnatissimo a Roma, ma anche ben presente a Piacenza. Nelle dinamiche del potere non solo cittadino pesa eccome Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano dal bilancio milionario. Poi, sul piano istituzionale troviamo Filippo Cella, vicepresidente vicario della Camera di commercio dell’Emilia, che comprende le province di Piacenza, Parma e Reggio; mentre su quello associativo spiccano Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza e, a livello nazionale, i confermatissimi Dario Costantini e Cristian Camisa, rispettivamente alla guida di Cna e Confapi industria.

Resta un’ultima casella da assegnare. E non può essere ad appannaggio del vescovo di Piacenza, monsignor Adriano Cevolotto, da considerare assolutamente un fuori quota. Allora, tornando nell’ambito degli enti cittadini, ecco l’ingresso sulla scacchiera piacentina dell’avvocato Alessandro Miglioli, presidente della Fondazione Ronconi Prati, che “controlla” l’informazione locale attraverso il gruppo Libertà…