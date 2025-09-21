Gasparri: Forza Italia a Piacenza deve riconquistare i moderati in vista delle Comunali 2027

Maurizio Gasparri: il senatore e presidente del Gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama è stato il protagonista di un incontro con i vertici piacentini del partito, capitanati dal segretario provinciale Marcello Minari, che si è tenuto ieri a Villa Giardino di Podenzano. Accompagnato dalla coordinatrice regionale, l’onorevole Rosaria Tassinari, e da Pietro Vignali, capogruppo in Regione Emilia-Romagna, Gasparri è andato subito al sodo, visto che è anche il responsabile degli enti locali di Forza Italia.

“A Piacenza si voterà per le Comunali nel 2027, tra poco più di un anno e mezzo. Non ci saranno poli di centro e noi ci prepariamo a lavorare per essere una forza aggregante di una grande coalizione di centrodestra”, ha spiegato il senatore. “All’ultima tornata elettorale i moderati hanno perso Piacenza anche per manifeste difficoltà nei rapporti tra le varie anime di quest’area politica, tra cui i Liberali del compianto Corrado Sforza Fogliani, figura di levatura nazionale pure nel mondo economico, immobiliare, del credito e della cultura. Si tratta di un errore che non va ripetuto”. Per questo, “un partito come il nostro deve mettersi in ascolto e lavorare per cercare di radunare chi si riconosce nei valori che condividiamo”.

Il dopo Berlusconi

D’altra parte, si è chiesto Gasparri, “Chi se non noi? In questi due anni, dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi, ci siamo attivati per non disperdere le fila, per non far evaporare un partito che senza un leader di tale portata poteva correre quel rischio. Così ci siamo rimboccati le maniche e con tanto lavoro sui territori abbiamo risalito la china fino a superare la soglia del 10% alle scorse elezioni europee”.

Riconquistare i piacentini

È chiaro, ha aggiunto il senatore, “che questo lavoro dovranno farlo i dirigenti locali e sono qui per discuterne con loro. Ma siccome ci conosciamo tutti e sappiamo bene che a Piacenza c’è stata una frantumazione dell’area moderata che va ricomposta, ho parlato più volte del tema anche con il ministro Tommaso Foti“, leader piacentino di Fratelli d’Italia. Insomma, ha concluso Gasparri, “abbiamo il tempo per rafforzare Forza Italia, che anche a Piacenza è la casa naturale dei moderati”.