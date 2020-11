Video esclusivo: l’Ecce Homo come non l’avete mai visto, in partenza verso il cuore di Piacenza

L’Ecce Homo come non l’avete mai visto. In esclusiva, siamo entrati nel Collegio Alberoni. E abbiamo assistito alla preparazione del capolavoro di Antonello da Messina per il suo trasferimento a Palazzo Galli, nel centro di Piacenza, dove si terrà l’ostensione organizzata dalla Banca di Piacenza e dall’Opera pia Alberoni.

La mostra di Palazzo Galli sull’Ecce Homo verrà inaugurata sabato 28 novembre in diretta streaming alle 16.30 (dopo l’apertura dell’esposizione dedicata al Ritratto di Signora di Gustav Klimt, che aprirà i battenti alla Galleria Ricci Oddi, sempre in diretta streaming, alle 10).

Quelle che vi proponiamo sono immagini uniche ed emozionanti della tavola di Antonello. A tu per tu con l’Ecce Homo, e con il racconto del presidente dell’Opera pia, Giorgio Braghieri, e della restauratrice Francesca De Vita.

(Servizio realizzato da Mirella Molinari di Piacenza Diario, in collaborazione con Ilmiogiornale e PiacenzaOnline).