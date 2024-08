Regionali, a Piacenza il Pd “saluta” Paola Gazzolo e punta forte su Luca Quintavalla

Elezioni regionali: il Partito democratico ha scelto il suo candidato principe a Piacenza. E non è Paola Gazzolo, presidente del Consiglio comunale del capoluogo emiliano, ma l’ex sindaco di Castelvetro, Luca Quintavalla. Che la scelta fosse nell’aria, si era già capito alla Festa dell’Unità di Monticelli d’Ongina domenica scorsa.

Davanti a un folto pubblico, Quintavalla aveva accolto calorosamente Stefano Bonaccini, ex governatore dell’Emilia-Romagna, presidente nazionale del Pd ed eurodeputato, protagonista del dibattito della serata con il sindaco di Cremona Andrea Virgilio. Presente in prima fila il segretario provinciale del Pd Carlo Berra, ma di Paola Gazzolo, ex assessore di Bonaccini, e poi nel suo staff, nessuna traccia.

Insomma, è stato l’ennesimo segnale delle tensioni tra Paola Gazzolo e i vertici del partito per decidere della corsa alle Regionali. E questo nonostante la sua candidatura alle Europee di giugno avesse dato risultati lusinghieri, proprio nella lista a sostegno di Bonaccini. Così oggi è arrivata l’ufficialità della rottura, che potrebbe avere effetti anche a palazzo Mercanti. La presidente del Consiglio comunale di Piacenza, ha annunciato in una nota piuttosto cruda che non correrà per un seggio all’Assemblea legislativa regionale (sotto il testo integrale).

Vincere facile

E adesso? Il Pd piacentino era già pronto al no di Paola Gazzolo. A sostegno del candidato presidente Michele De Pascale, in campo con Quintavalla ci saranno Virginia Zilli, Michela Cucchetti e il vicesindaco di Travo, Lodovico Albasi, come sarebbe stato confermato ieri sera in un direttivo cittadino del partito.

Tuttavia, a meno di clamorose sorprese, nelle urne del 17 e 18 novembre ci sarà spazio per confermare un solo consigliere regionale. Ed è soprattutto su nome di Quintavalla che si starebbero muovendo da qualche tempo e con decisione i grandi elettori del centrosinistra locale, dal sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, al presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi. Con il sostegno anche dell’onorevole Paola De Micheli, che pare si sarebbe fatta viva in diversi circoli locali del Pd per sostenere la candidatura di Quintavalla.

La nota di Paola Gazzolo, presidente del Consiglio comunale di Piacenza

«Nelle ultime settimane ha preso corpo la voce secondo la quale mi starei pervicacemente adoperando al fine di essere candidata al Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna nelle liste del Partito Democratico. A tale proposito desidero quindi fornire qualche elemento di chiarezza. Nell’imminenza della presentazione delle liste per le elezioni europee mi fu chiesto dai vertici regionali e dal Presidente nazionale del mio partito di rendermi disponibile per una candidatura di servizio, esente quindi da velleità di elezione, ritenendo che la mia presenza in lista fosse utile per raccogliere voti a favore del Partito Democratico, come nei fatti è avvenuto.

Nella medesima occasione mi fu anticipato che sarebbe stato altrettanto utile la conseguente disponibilità ad una candidatura al Consiglio Regionale a sostegno del nuovo candidato Presidente. Come sono solita fare mi sono messa a disposizione, pur sapendo, con preoccupazione, che una eventuale elezione in Regione mi avrebbe costretta a lasciare l’incarico di Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, al quale sono stata chiamata dai consiglieri e dalle consigliere comunali della città da ormai due anni, che mi onora profondamente e mi impegno quotidianamente a svolgere al meglio delle mie possibilità.

Io sono abituata così, a rispondere alle chiamate là dove si pensi possa essere utile. Ora però mi rendo conto che la narrazione che si sta sviluppando sia di natura molto diversa, cercando quasi di insinuare il sospetto che spinta da chissà quale ambizione io ritenga di dover essere sempre candidata a qualsiasi carica. Questo è un gioco al quale non intendo prestarmi, non mi interessa e non risponde alla realtà dei fatti.

Pertanto, ritengo sia doveroso portare a termine il lavoro fin qui intrapreso di conduzione dell’assemblea municipale, senza ulteriori distrazioni nel pieno rispetto del mandato ricevuto.

Ringrazio pertanto coloro che mi hanno manifestato entusiasmo e disponibilità a sostenermi in un’eventuale corsa per l’Assemblea Legislativa regionale, ma al momento ritengo corretto tenere fede all’impegno amministrativo già preso».