Trump annuncia i dazi Usa: per l’Unione europea saranno del 20%; Meloni: è un errore

Arrivano i dazi Usa. Donald Trump ha mantenuto la promessa. Per ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti il presidente annuncia la tariffa globale del 10% sulle merci provenienti da tutti i Paesi del mondo. E per quelli con cui gli Stati Uniti hanno i maggiori squilibri, ecco un ulteriore giro di vite: “I Paesi Ue ci hanno derubato”, ha detto Trump, e i dazi saranno al 20%; per la Cina addirittura al 34%.

Tariffe gentili

“La dichiarazione di indipendenza economica”, come l’ha definita il tycoon è arrivata dal giardino delle rose della Casa Bianca, con Trump attorniato dai membri del suo governo. “Faremo pagare quello che gli altri ci tassano. Reciprocità significa che faremo agli altri quello che fanno a noi, è molto semplice”, ha spiegato, precisando però che i dazi non saranno esattamente reciproci. “Saremo gentili, li tasseremo la metà di quello che ci fanno pagare loro”, ha spiegato, prendendo ad esempio l’Unione europea: “Ci fa pagare il 39% e noi imporremo dazi al 20%”. Per Israele le tariffe saranno del 17%, per il Brasile e la Gran Bretagna del 10%. Tutto il mondo, ha aggiunto Trump, “ci ha derubato per 50 anni ma non accadrà più. Questa sarà l’età dell’oro dell’America. Imporremo dazi al 25% su tutte le auto importate. E se volete dazi zero, venite a produrre in America”.

Sarà fantastico

Il presidente ha già fatto i conti: grazie ai suoi dazi, gli Stati Uniti potranno contare su sei trilioni di dollari di investimenti, che avranno ricadute in termini di posti di lavoro e benessere. Secondo Trump, il suo Paese d’ora in poi sarà “completamente diverso, e per i lavoratori sarà fantastico”. Rispetto poi ai capitani d’industria ha concluso: “Ora hanno un grande entusiasmo, mentre prima andavano all’estero; adesso tornano qui in America con soldi e posti di lavoro”.

Meloni: misura sbagliata

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha atteso un’ora buona dalla fine del discorso di Trump a Washington per rispondere con una nota da palazzo Chigi. “L’introduzione da parte degli Usa di dazi verso l’Unione europea è una misura che considero sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti. Faremo tutto quello che possiamo per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l’Occidente a favore di altri attori globali. In ogni caso, come sempre, agiremo nell’interesse dell’Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei”.