Simone e Filippo Inzaghi: soci in affari da 25 anni, adesso si dividono case e immobili

I fratelli Inzaghi l’avevano creata insieme 25 anni fa, quando erano in campo come calciatori, Simone nel Piacenza e Filippo nella Juventus. Nel 1999 “nacque a Rottofreno (Pc) la Fil-sim sport srl, fondata per ideare campagne pubblicitarie, ma in realtà diventata quasi subito l’immobiliare di famiglia”, scrive Fosca Bincher su Open, la testata online diretta da Franco Bechis.

In questa società Simone e Filippo “hanno infatti da allora il 48% a testa mentre papà Giancarlo e mamma Marina (che presiede il Cda) hanno ciascuno il 2%”. La Fil-sim sport srl “è tutt’oggi attiva e nell’ultimo bilancio ha ricavato 152.752 euro con un piccolo utile di 6.102 euro”. Ma secondo Open i fratelli Inzaghi “nell’ultimo anno hanno iniziato a separarsi, dividendosi i beni societari”.

Dal 2001 in poi, “la Fil-sim sport srl aveva acquistato appartamenti, ville e terreni sia nel piacentino che a Roma e Courmayeur. Uno di questi terreni edificabili in località Boscarello a Piacenza, su cui esisteva un progetto di lottizzazione, è stato rivenduto con buon profitto dopo pochi mesi alla banca di fiducia della famiglia Inzaghi, la Hypo Alpe Adria Bank”. Dallo stesso istituto di credito “12 anni dopo invece i fratelli Inzaghi hanno acquistato due capannoni industriali nella periferia di Piacenza. A Rottofreno invece la società ha la proprietà di due terreni gravati da servitù di un gasdotto”.

Vite parallele

Filippo e Simone da calciatori “hanno vissuto professionalmente due vite parallele”. Adesso fanno gli allenatori, “entrambi di squadre nerazzurre: Simone, che oggi è più famoso del fratello, dell’Inter campione di Italia, e Filippo del Pisa che gioca in serie B”. Così, “le due vite sono diventate parallele anche nella società comune, di cui hanno iniziato a spartirsi gli immobili o cedendo diritti reali su di essi o attraverso l’assegnazione del bene al socio”.

Sempre secondo Open, “l’appartamento romano di 7 vani più pertinenze nel quartiere residenziale di Fleming acquistato dalla società di famiglia nel 2003 è finito a Simone”; mentre “quello di Courmayeur davanti alla funivia dello Checrouit acquistato nel 2004 è passato a Filippo Inzaghi. La società ha assegnato a lui anche tutte le partecipazioni possedute a Piacenza: un appartamento di 6,5 vani nei pressi del Castello Farnesiano con due box auto e cantina e i due capannoni industriali in periferia, su cui Filippo sembra avere progetti”; infine, “alla società comune restano immobili per un valore di bilancio di poco superiore al milione di euro”.