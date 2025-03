Pd di Piacenza: spunta il nome di Boris Infantino per la segreteria provinciale

Pd di Piacenza: si sono aperte le danze per trovare il nuovo segretario provinciale, dopo che Carlo Berra ha annunciato l’intenzione di lasciare. E c’è già un nome che circola con insistenza: quello di Boris Infantino, avvocato e capogruppo di Piacenza Coraggiosa in Consiglio comunale.

A dar corpo alle indiscrezioni sulla preparazione del terreno per una sua candidatura al vertice del Pd piacentino, un incontro riservatissimo. Si sarebbe tenuto l’altro giorno in un noto locale cittadino. Al tavolo, l’onorevole Paola De Micheli, il sindaco Katia Tarasconi e il consigliere regionale Lello Albasi, oltre naturalmente allo stesso Infantino.

Alfiere della corrente di Elly Schlein (l’artefice delle liste regionali di Coraggiosa), il giuslavorista piacentino, tra l’altro consulente della Cgil, ha in tasca da qualche tempo anche la tessera del Partito democratico. Il che metterebbe Infantino di diritto tra i potenziali candidati per il dopo Berra, nonostante qualcuno potrebbe storcere il naso per la sua breve militanza tra gli iscritti del Pd.

Il riavvicinamento

Sul piano politico si dice che la candidatura di Infantino sia spinta in particolare dall’onorevole De Micheli. In tal modo manderebbe ulteriori messaggi di pace alla segretaria nazionale del partito, in vista di una sua ricandidatura alle Politiche del 2027. Segnali di un riavvicinamento che si sarebbero già concretizzati per esempio con la presenza di Schelin e di Paolo Gentiloni al convegno romano della corrente demicheliana Rigenerazione democratica. Un incontro tenuto in un hotel della Capitale domenica scorsa dov’erano presenti oltre a Infantino, l’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini, il capogruppo in Consiglio comunale del Pd Andrea Fossati e Andrea Capellini, segretario dei Giovani democratici piacentini.

In prima linea

Infantino da tempo si sta muovendo nell’area del centrosinistra piacentino con coperture di vaglia, in prima linea come un pasdaran dell’Amministrazione Tarasconi. Il suo ultimo apporto in Commissione congiunta, da lui stesso definito nell’introduzione come “un intervento politico”, ne è la plastica dimostrazione. Il capogruppo di Coraggiosa ha attaccato addirittura il Governo per la fuga di notizie sull’interdittiva antimafia al vaglio della Prefettura per le società concessionarie del parcheggio interrato di piazza Cittadella.

I grandi elettori

I giochi per la segreteria provinciale si sono appena aperti e di certo emergeranno altri nomi consistenti. Intanto vedremo le reazioni ad una possibile candidatura Infantino da parte delle altre anime del Pd piacentino, oltre a quelle che fanno riferimento a De Micheli, Tarasconi e Albasi. A partire dall’area legata alla presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo. Interessante capire come la penseranno anche il consigliere regionale Luca Quintavalla, o l’ex consigliere a Bologna e attuale sindaco di Vernasca Gian Luigi Molinari, figure di riferimento all’interno del Pd provinciale. Senza dimenticare naturalmente il mondo della cooperazione locale, che pesa non poco nelle dinamiche politiche del centrosinistra piacentino.