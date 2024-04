Cristiano Casa: l’ex assessore di Pizzarotti a Parma entra in Fratelli d’Italia e…

Cristiano Casa: la vita politica a volte apre orizzonti inaspettati. L’ultima notizia in tal senso arriva da Parma. Casa è stato assessore per dieci anni (2012-2022) dell’allora sindaco 5 Stelle Federico Pizzarotti, il primo grillino in Italia a rivestire questo ruolo. Ma poi non ha seguito le orme del suo primo cittadino, visto che oggi Pizzarotti è presidente di +Europa. Infatti Cristiano Casa ha svoltato decisamente a destra, passando tra le fila di Fratelli d’Italia. Naturalmente con la benedizione dell’onorevole piacentino Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di FdI. E con obbiettivi ambiziosi.

Dal Comune a Visit Emilia

Nella città ducale Cristiano Casa era assessore a Turismo, Sicurezza, Commercio. E fino allo scorso dicembre, per tre anni, ha rivestito anche il ruolo di presidente di Visit Emilia (sostituito poi dall’assessore piacentino Simone Fornasari). L’operato di Casa in questa veste ha riguardato così non solo la promozione turistica della provincia di Parma, ma anche di quelle di Piacenza e Reggio Emilia. Un’esperienza che adesso potrebbe aprire la strada a una sua candidatura alle prossime elezioni regionali, previste a gennaio 2025.

Le parole di Casa e Foti

“Con FdI c’è comunanza di progetti, idee, valori e visione, maturata nel tempo”, ha detto Casa in un’intervista a Tv Parma, sabato scorso. “Una mia candidatura alle regionali per il partito di Giorgia Meloni? Le regionali in Emilia-Romagna sono un appuntamento molto importante e sarebbe molto importante conquistare la Regione. Ho vissuto sulla mia pelle come presidente di Visit Emilia e come assessore la scarsissima attenzione della Regione nei confronti del nostro territorio. D questo punto di vista, mi metto a disposizione del partito e se ci saranno le condizioni ben volentieri”.

Dal canto suo, l’onorevole Foti, dopo aver sottolineato “il confronto e l’adesione sui valori di FdI” da parte di Casa, ha dichiarato alla Gazzetta di Parma: “C’è la grande disponibilità di Fratelli d’Italia, a Parma, ad allargarsi ad esperienze che non vengano dal mondo della politica ma dal mondo civico”.

Il post su Facebook