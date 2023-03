Caffè con Katia? A Piacenza va di moda quello tra Tommaso e Roberto…

Piacenza: grandi manovre davanti a un caffè, ma stavolta senza Katia… Lasciando perdere l’ironia, andiamo al sodo. Sull’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 del Comune si esce speditamente dall’impasse. Gli incontri per sbloccare la votazione, dopo il muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, hanno portato oggi alle pubbliche scuse in aula del sindaco Katia Tarasconi ai consiglieri di Fratelli d’Italia. Una scelta obbligata per evitare ulteriori stop e il rischio dell’esercizio provvisorio. Ma chi ha contribuito a sbloccare definitivamente la situazione?

Il tête-à-tête

Una risposta alla domanda arriva dalle indiscrezioni che circolano a Piacenza da metà mattinata. Parlano di un incontro ai vertici. Protagoniste del tête-à-tête due figure di assoluto prestigio: Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di FdI e leader del centrodestra piacentino, avrebbe incontrato Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, tra i punti di riferimento del sindaco Tarasconi e del centrosinistra locale.

I due pezzi da novanta pare fossero seduti a un tavolino defilato del Bar H di via IV Novembre e avrebbero parlato per diversi minuti. L’onorevole Foti, di solito già in viaggio per Roma, si è trattenuto in città per accompagnare il sottosegretario alla Giustizia, il collega di FdI Andrea Delmastro Delle Vedove, a visitare la Casa Circondariale di Piacenza. Quindi tutto quadra: il deputato avrebbe trovato il tempo, verso le 9,30, di incontrare Reggi.

Presente e passato

Facile pensare così a un accordo tra i due big piacentini per suggellare definitivamente l’approvazione del bilancio comunale; ma è probabile che lo scambio di opinioni abbia toccato anche temi più ampi e magari non solo politici… Qualcuno intanto getta acqua sul fuoco delle illazioni. E senza confermare l’incontro, parla semplicemente di routine nell’ambito di un dialogo mai interrotto; almeno dai tempi della candidatura di Reggi alla carica di presidente della Fondazione due anni fa, a cui Foti non si era opposto.

Sarà così? La memoria però non può che tornare a una famosa cena che si era tenuta a fine novembre 2021 nel ristorante Twin Fish, tra Reggi, Tarasconi e il compianto avvocato Corrado Sforza Fogliani. Cena che oggi molti considerano il punto di partenza della candidatura dell’attuale inquilina di palazzo Mercanti. Di certo dalla scomparsa del presidente esecutivo della Banca di Piacenza e leader storico dei liberali piacentini in città tutto è cambiato. E non basterà solo un caffè, con o senza Katia, per orchestrare il futuro di Piacenza e del suo territorio.