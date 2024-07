Fondazione Teatri: Roma “risarcisce” Piacenza con 500mila euro dopo il no al Festival Verdi, ma…

Fondazione Teatri di Piacenza: dal Governo Meloni e dal Parlamento arriva un contributo straordinario di 500mila euro nel segno di Giuseppe Verdi. Come si legge nelle motivazioni giunte da Roma, le risorse sono elargite all’Ente per “rafforzarne l’operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socioculturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio, con specifico riferimento alla promozione del teatro musicale verdiano”.

Facile pensare che l’una tantum sia una sorta di risarcimento per quanto avvenuto negli ultimi dieci mesi. E allora riavvolgiamo velocemente il nastro della vicenda: a fine settembre 2023 il Consiglio comunale di Piacenza vota una risoluzione all’unanimità in cui chiede che la città possa entrare a pieno titolo nell’annuale “Festival Verdi di Parma e Busseto”, con tanto di cambio di nome. Il tutto per inserire nel cartellone una serie di eventi delle sue istituzioni, come la Fondazione Teatri, e nei luoghi verdiani piacentini, tra cui spicca la casa-museo di Sant’Agata. Costo della proposta, un’aggiunta di un milione di euro al budget del Festival Verdi.

La risoluzione di palazzo Mercanti è affidata ai tre parlamentari piacentini, Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (Partito democratico) ed Elena Murelli (Lega), in vista della Legge di Bilancio di fine anno. L’emendamento però viene ritenuto inammissibile. E Piacenza rimane a bocca asciutta, forse per non infastidire i cugini parmensi. Una doccia fredda che arriva anche su un altro fronte: nessuna possibilità di ottenere risorse ad hoc per finanziare alcune manifestazioni verdiane in città e provincia.

Oggi però da Roma è arrivata la buona notizia, che rende merito a chi non ha mollato la presa, insistendo perché Piacenza ottenesse un timbro nazionale sulla sua storia verdiana da celebrare al meglio. Al di là dei 500mila euro, che impatteranno comunque in modo rilevante sul bilancio della Fondazione Teatri (3,6 milioni nel 2023), adesso non bisogna sedersi sugli allori. L’auspicio è che questo finanziamento da straordinario diventi stabile e più cospicuo, affinché il Verdi Piacentino abbia finalmente il posto che merita nelle manifestazioni culturali italiane.

Il comunicato stampa della Fondazione Teatri di Piacenza

“Il contributo straordinario in favore della Fondazione Teatri di Piacenza attesta la grande attenzione che il governo e il Parlamento hanno nei confronti del nostro territorio. Un segnale in continuità con il grande lavoro che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sta portando avanti, con spirito di dedizione e responsabilità, su tutto il territorio nazionale, per promuovere l’opera. Il sostegno delle istituzioni è fondamentale per dare un nuovo slancio a un patrimonio artistico e culturale riconosciuto in tutto il mondo e che trova proprio nel territorio una importante opportunità di valorizzazione”. Così, in una nota, Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza e presidente della Fondazione Teatri, a commento del via libera della commissione Ambiente della Camera all’emendamento che stabilisce un contributo straordinario di 500mila euro per la Fondazione Teatri di Piacenza volto a “rafforzarne l’operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socioculturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio, con specifico riferimento alla promozione del teatro musicale verdiano”.

“Il contributo – prosegue Tarasconi – rappresenta un riconoscimento straordinario alla qualità artistica raggiunta dal Teatro Municipale, che proprio quest’anno festeggia i 220 anni dalla sua inaugurazione: grazie a questo sostegno potremmo incentivare le iniziative culturali nella nostra città. Un ringraziamento particolare va anche ai deputati piacentini Tommaso Foti e Paola De Micheli che, attraverso un lavoro bipartisan sostenuto anche dalla senatrice Elena Murelli, hanno dimostrato la comune volontà di dare nuovo slancio al nostro teatro”.

“Accogliamo con grande soddisfazione ed emozione questa notizia”, commenta la direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza Cristina Ferrari. “Il contributo straordinario – aggiunge – ci permette di lavorare con maggiore tranquillità a un importante progetto verdiano che sarà presentato nei prossimi mesi. Grazie alla grande sensibilità e al sostegno puntuale del Ministro Sangiuliano, del Sottosegretario Gianmarco Mazzi e dei parlamentari piacentini potremo allargare questa prospettiva a tante altre iniziative utili a promuovere la straordinaria ricchezza del nostro teatro e della città di Piacenza. Siamo certi che questo risultato servirà da ulteriore impulso all’imprenditoria privata che sta già dando segnali di fiducia alla nostra programmazione con la raccolta di contributi attraverso l’Art Bonus“.