Matteo Rancan: il leader della Lega verso le Comunali, ma il vero obiettivo è un altro…

Matteo Rancan: sarà proprio lui il capolista della Lega alle Comunali di Piacenza? L’ipotesi, ormai sempre più probabile, è al centro delle discussioni nel Carroccio. Anche se i bene informati raccontano che il giovane e ambizioso consigliere regionale non abbia ancora sciolto le riserve.

Il motivo principale della sua riflessione sarebbe rappresentato dai tanti impegni a Bologna. Un’agenda aggravata negli ultimi giorni dalla situazione della sanità piacentina dopo che il governatore Stefano Bonaccini ha deciso il trasferimento del direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, promosso top manager dell’assessorato alla Salute in Regione. La provincia di Piacenza agli occhi di Rancan andrebbe quindi tutelata ancor di più dai banchi dell’opposizione in Consiglio regionale per tentare di evitare che le cose peggiorino ulteriormente sul piano dei servizi sanitari locali.

Le sfide nel centrodestra

Ma d’altro canto la campagna per le Comunali incombe. Sul piano delle strategie elettorali, la scelta di vestire la ricandidatura del sindaco Patrizia Barbieri di panni civici, affiancata da Massimo Trespidi e Jonathan Papamarenghi, mette in secondo piano le liste dei partiti politici che la sostengono. Quindi, i leader del centrodestra devono metterci la faccia, cercando però di non cannibalizzare gli altri candidati vecchi e nuovi, in un gioco di equilibri delicati nella formazione delle liste. Fermo restando che senza nomi di peso, i partiti rischiano una perdita di rappresentanza dei loro schieramenti a palazzo Mercanti.

Intanto nel centrodestra piacentino si sta giocando anche un’altra partita. Fratelli d’Italia oggi è in grossa difficoltà, dopo il terremoto giudiziario che ha coinvolto l’onorevole Tommaso Foti e l’ex assessore all’Urbanistica Erika Opizzi (i più votati del partito alle Comunali del 2017, rispettivamente con 356 e 328 preferenze). Se prima dell’inchiesta della Procura piacentina guidata da Grazia Pradella in molti pronosticavano il pieno di voti per FdI proprio ai danni di Lega e Forza Italia, le cose a Piacenza sembrano totalmente cambiate. E il Carroccio, in una campagna elettorale volitiva guidata da Rancan, potrebbe mantenere se non accrescere la sua leadership in città, anche nei confronti di un terzo polo che conti sulla presenza dell’ex senatore leghista Massimo Polledri.

Ambizioni romane

Le sirene per il consigliere regionale cantano però anche un’altra canzone dagli accenti romani. Quella che sarà intonata nella primavera del 2023 per le elezioni politiche, sempre che le Camere non vengano sciolte in anticipo. Dopo aver fatto il pieno di preferenze alle Regionali del 2020, una campagna elettorale della Lega giocata su di lui alle Comunali lo farebbe conoscere ancor meglio agli elettori cittadini; e un anno alla guida del Carroccio dai banchi di palazzo Mercanti, se scegliesse questa opzione, potrebbe evidenziare le sue capacità politico-amministrative.

Il tutto sarebbe così l’antipasto per lanciare poi Rancan nella difficilissima competizione delle prossime politiche. Difficilissima perché ci sarà una drastica riduzione dei parlamentari (da 630 a 400 deputati, e da 315 a 200 senatori). In questo quadro, Piacenza rischia di veder passare gli eletti nel suo territorio dagli attuali tre rappresentanti – i deputati Foti ed Elena Murelli (Lega), e il senatore Pietro Pisani (Lega) – a forse uno solo. Quindi, se oggi si costruisce bene la candidatura di Rancan a partire dalle Comunali, domani il giovane leader leghista potrebbe diventare l’alfiere del centrodestra piacentino da mandare a Montecitorio.