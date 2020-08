Tangenziale di San Giorgio: tutto bloccato dal ministero di Paola De Micheli

Tangenziale di San Giorgio: ormai questa vicenda che si dipana lungo la Provinciale numero 6 ha assunto i contorni della favola. Per ora è una favola un po’ irritante, ma speriamo che questa storia che dura da 16 anni ci riservi almeno il lieto fine.

La nuova tangenziale di San Giorgio completerà il tratto della provinciale che aggira l’abitato di San Polo, in comune di Podenzano, inaugurato nel dicembre scorso. E consentirà di aggirare anche il centro di San Giorgio oggi ancora attraversato da un enorme flusso di traffico e quindi a tutto vantaggio della salute dei suoi cittadini e dell’ambiente.

L’infrastruttura viaria, costata 8,5 milioni di euro, è sostanzialmente è pronta. Tanto che a suo tempo si parlava addirittura di un’inaugurazione della tangenziale di San Giorgio per il prossimo 25 agosto. Ma come al solito è la burocrazia che rallenta i tempi della sua apertura.

I ritardi del ministero

La cosa più paradossale della vicenda è che i due adempimenti che mancano sono a carico del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che come tutti sanno è guidato da una piacentina, la ministra, deputata e vicesegretaria del Pd Paola De Micheli.

Quali sono le carte che mancano per il via libera? Due atti che appunto competono al Mit: il sopralluogo per valutare l’agibilità del tracciato e il verbale della commissione di collaudo, senza i quali non può essere autorizzato il transito sul nuovo tratto stradale.

Partita piacentina

La Provincia, presieduta dalla sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri, che successivamente avrà in carico il nuovo percorso, sostiene di aver fatto tutto ciò che era di sua competenza. Così la presidente Barbieri oggi ha scritto una nota ufficiale al Mit di De Micheli, dove chiede conto degli adempimenti mancanti, sollecitando una rapida soluzione della vicenda.

Vedremo come andrà a finire questo match tra Patrizia Barbieri, che guida un’amministrazione di centrodestra, e Paola De Micheli, le due primedonne della politica piacentina. Niente personalismi, ma i fatti per ora dimostrano che “giocare in casa” non si sta rivelando un vantaggio. E che la burocrazia, anche con una ministra della porta accanto, non guarda in faccia nessuno.