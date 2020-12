Paolo Rossi e quel Mundial dell’82: addio a Pablito, il campione di tutti

Paolo Rossi: di solito non scriviamo per ricordare chi ci ha lasciato, perché non amiamo quegli articoli che in gergo giornalistico si chiamano coccodrilli, pezzi spesso stucchevoli, che ne ripercorrono la vita e le gesta. Stavolta, però, ben consapevoli di essere una goccia nel mare magnum dei ricordi, magari dei più banali, per Pablito vogliamo fare un’eccezione.

A Rossi, per i ragazzi degli anni 60 come noi, è legato in modo indelebile il successo dell’Italia ai mondiali di Spagna del 1982. Di quella squadra di Enzo Bearzot, dopo lo scandalo del calcio scommesse, Rossi è stato il tardivo ma esplosivo protagonista. Tardivo perché in quel torneo non aveva dato subito spettacolo; anzi, lo ricordiamo bene, in tantissimi discutevano la testardaggine tutta friulana di Bearzot a lasciarlo in campo. Fino a quella sequenza di gol esplosiva (tre contro il Brasile ai quarti, due alla Polonia in semifinale e uno in finale alla Germania) che ci ha portato sul tetto del mondo. Con Rossi ad alzare oltre alla Coppa Rimet, il Pallone d’oro come miglior calciatore dell’anno (prima di lui Rivera e poi Baggio e Cannavaro).

Per l’Italia, e non solo del calcio quella vittoria all’inizio degli anni 80 era stata una vera iniezione di fiducia. E lui, da allora Pablito, ne è diventato per sempre il simbolo indelebile. Poi la sua carriera da rapinatore dell’area di rigore è proseguita con altri successi e con tante maglie (oltre a quelle di Juventus e Milan ha giocato anche in provincia con Lanerossi Vicenza, Como, Perugia e Verona dove ha finito la sua carriera nel 1987).

Ma quel soprannome da eterno ragazzo, nato con il Mundial spagnolo, non è mai stato cancellato dai gol segnati dopo quel momento magico. Gol da campione, come li faceva lui. E se li faceva lui, quasi quasi venivano accettati più volentieri anche dagli sconfitti. Perché Pablito era Pablito.

Finita la carriera, l’abbiamo visto spesso nei panni del commentatore televisivo, sempre misurato, attento, mai polemico. Paolo Rossi appariva come un uomo gentile; un toscano in controtendenza (era nato a Prato nel 1956), che si attagliava alla perfezione a quel giocatore visto allo stadio. Leale, e tanto semplice e intelligente da lasciare sempre di stucco gli avversari più agguerriti. Un campione vero, anche fuori dal campo.