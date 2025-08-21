Katia Tarasconi: il sindaco di Piacenza tra opossum, gravissime illazioni e la piazza di riffa o di raffa

Piacenza registra l’ennesima risposta del sindaco Pd Katia Tarasconi alle dure critiche dell’opposizione sulla vicenda del parcheggio di piazza Cittadella. Un batti e ribatti ormai stucchevole, tra i “noi ve l’avevamo detto” della minoranza di centrodestra e i “noi siamo quelli del fare” della maggioranza di centrosinistra.

A bocce ferme la realtà racconta che il destino dell’autosilo interrato da quasi 15 milioni di euro di fronte a palazzo Farnese potrebbe essere deciso dal Tribunale cittadino. Ai giudici si sono rivolte infatti Piacenza Parcheggi-Gps, contestando la diffida del Comune e soprattutto la penale da oltre 800mila euro richiesta dall’amministrazione Tarasconi per i ritardi del cantiere.

Il primo round è andato a favore delle società del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata, che hanno ottenuto la sospensione della penale dal giudice Antonino Fazio. Sì, proprio lui, il magistrato che un anno fa aveva bloccato il taglio degli alberi di piazza Cittadella, poi abbattuti col successivo via libera del Tribunale e con l’appoggio del Comune (vedi un po’ i casi della vita…). In prima istanza, ma il seguito è assicurato, il giudice Fazio probabilmente dirà la sua anche sull’eventuale risoluzione anticipata del contratto tra palazzo Mercanti e concessionario.

Come il salmone

In attesa dell’udienza del 4 settembre, la politica piacentina si sta arrovellando su questa annosa vicenda in modo un po’ grottesco e a tratti inquietante. E qui serve trasparenza: in effetti a volte è sembrata mancare, come sostiene l’opposizione, che nel merito non esclude di adire al nuovo prefetto Patrizia Palmisani.

Risaliamo allora la corrente come il salmone. Perché a fine luglio la Giunta Tarasconi ha tenuto tutti all’oscuro – consiglieri di maggioranza compresi – sulla penale da oltre 800mila euro che ha sferrato un colpo ferale ai rapporti con il concessionario? Un cambio di rotta in qualche modo preannunciato a giugno dall’ultimatum della prima cittadina sul fermo lavori, ma a cui la repentina richiesta di pecunia ha dato uno spessore ben diverso.

Poi la memoria torna a metà dello scorso anno. All’epoca, tutt’altro clima: nonostante le draconiane rassicurazioni del direttore generale Luca Canessa sui termini perentori di consegna delle garanzie bancarie, così come del deposito della nuova fideiussione al posto della polizza falsa del concessionario, palazzo Mercanti forse aveva chiuso più di un occhio. In tal modo aveva consentito alle società di Lodetti Alliata di evitare la risoluzione anticipata del contratto. Cosa che a sentire il centrodestra allora sarebbe stata più semplice di oggi.

La tanatosi

Dal canto suo, il sindaco Tarasconi reagisce agli attacchi dell’opposizione tacciandola di tanatosi. E cioè di aver usato la tattica dell’opossum: per evitare l’aggressione dei predatori si finge morto, secernendo sostanze putrescenti, e scampato il pericolo se ne va di gran carriera. Il paragone fa sorridere per i tratti grotteschi: fa pensare al “predatore” Lodetti Alliata, evitato per cinque anni dall’immobilismo della Giunta di centrodestra dell’ex sindaco Patrizia Barbieri, che oggi risorge e punta il dito contro chi invece combatte il nemico a viso aperto… E sì, perché da partner privilegiato il principe siciliano adesso è diventato un avversario anche per il centrosinistra.

Nomi e cognomi

Veniamo così agli aspetti inquietanti, che emergono dalle parole del sindaco Tarasconi. Nella sua nota (sotto il testo integrale) tuona: “Siamo stati anche accusati di scarsa trasparenza, se non peggio: c’è chi ha buttato lì dubbi su interessi non meglio precisati da parte di questa amministrazione nel veder realizzata un’opera come il parcheggio. Illazioni gravissime, irricevibili, che continuano sotto traccia, incessantemente. È tutto falso”.

Allora signor sindaco, se permette, chiarisca. E fino in fondo. Spieghi ai piacentini di quali interessi parlano i suoi detrattori in queste gravissime e irricevibili illazioni. Delinei le circostanze, faccia nomi e cognomi, e nel caso si rivolga alla magistratura per tutelare la sua onorabilità e quella dei suoi assessori.

Tanto la strada è aperta. Se la Giunta Barbieri era quella degli avvocati (per l’alto numero di legali tra gli assessori), la sua ormai è nota come la Giunta che paga gli avvocati, impegnata com’è su tanti contenziosi con incarichi esterni. Vedi il caso Vezzulli, che dopo tre sconfitte al Tar del Comune, da ultimo ha visto l’ingaggio a palazzo Mercanti dell’attempato avvocato Alessandro Miglioli, decano del foro piacentino, nonché presidente dell’Editoriale Libertà che pubblica l’omonimo quotidiano locale.

Crepe e coraggio

Insomma, parcheggio o no, la nuova piazza Cittadella di riffa o di raffa si farà (copyright dell’onorevole Paola De Micheli). Però, signor sindaco, intanto le crepe aumentano. A partire da quelle aperte nella sua maggioranza – irritata dagli ultimi eventi – e negli uffici comunali. Piacenza, come lei ha scritto, merita coraggio e del suo gliene diamo atto. Ma adesso forse non basta più.