Il sindaco Tarasconi “licenzia” i rappresentanti del Comune di Piacenza nelle partecipate: Ricci Oddi, Seta e…

Katia Tarasconi: tutti a casa. Il sindaco di Piacenza dà il via a un giro di poltrone negli enti e nelle società partecipate dal Comune. Da palazzo Mercanti sarebbero già partite alcune “lettere di licenziamento” indirizzate ai componenti dei vari Consigli di amministrazione, dichiarando la decadenza dei rappresentanti nominati dalla precedente Amministrazione di centrodestra guidata da Patrizia Barbieri.

Valzer elettorale?

Lo spoil system del sindaco Tarasconi nei fatti appare abbastanza naturale. Punta a inserire persone di sua fiducia a rappresentare l’Amministrazione di centrosinistra nelle partecipate del Comune. Guarda caso però il valzer delle poltrone è partito proprio a pochi giorni dal voto delle Politiche; e soprattutto dal voto per la nomina del presidente della Provincia; due appuntamenti previsti rispettivamente il 25 e 24 settembre.

Una mossa che quindi per qualcuno avrebbe anche un sapore elettorale; puntando a muovere gli equilibri politici locali, per favorire l’approdo alla presidenza dell’Ente di via Garibaldi della candidata del centrosinistra Monica Patelli, sindaco di Borgonovo, a discapito di Paola Galvani, prima cittadina di Rottofreno, scelta dal centrodestra; con le due sfidanti che saranno votate dagli amministratori dei Comuni piacentini fra dieci giorni.

Cultura & Economia

La missiva di “licenziamento” del sindaco in alcuni casi richiamerebbe una clausola presente nella lettera di nomina, che prevede la fine dell’incarico al cambio dell’Amministrazione comunale. A riceverla in primis sarebbero stati i due membri del Cda della Galleria Ricci Oddi. Stiamo parlando del presidente, il professor Fernando Mazzocca, e del consigliere Giovanni Giuffrida, giurista che presiede l’ordine degli avvocati di Piacenza. Sempre in ambito culturale, la missiva sarebbe stata indirizzata anche al giornalista Roberto Arditti, vicepresidente della Fondazione Teatri.

Passando agli enti economici, da palazzo Mercanti sarebbe partita la lettera firmata dal sindaco Tarasconi per dare il ben servito a Fabio Callori, il consigliere che rappresenta Piacenza nel Cda di Seta; così come, pare, non ci sia quella indirizzata all’amministratore unico di Tempi Agenzia, Paolo Garetti.

Sul tavolo del sindaco Tarasconi sarebbero poi all’ordine del giorno la conferma dell’amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, e di Asp, Eugenio Caperchione. Senza dimenticare la presidenza di Acer, che dal rappresentante uscente del centrodestra Patrizio Losi dovrebbe passare all’ex deputato del Pd Marco Bergonzi. Infine, si parla pure dell’ultimo discusso rinnovo voluto da Patrizia Barbieri poco prima della sconfitta alle Comunali del giungo scorso, quello di Gianluca Micconi nel Cda di Iren.

L’ira dell’ex sindaco

A seguito delle indiscrezioni intanto partono le polemiche. E la prima a prendere la parola in serata per un commento al veleno, pubblicato su Facebook, è proprio l’ex sindaco di centrodestra Patrizia Barbieri, oggi capogruppo in Consiglio comunale della lista civica d’opposizione che porta il suo nome.