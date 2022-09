Cravedi racconta Cravedi: ritratto inedito del grande fotografo piacentino col figlio Gianni e la moglie Angela

Cravedi racconta Cravedi: alla mostra dedicata al famoso fotografo piacentino abbiamo incontrato il figlio Gianni e la moglie Angela, per una videointervista esclusiva.

Negli spazi suggestivi dell’ex convento di Santa Chiara, dove si tiene l’evento “Prospero Cravedi, fotografo – Tempi e volti di una comunità”, tra le iniziative per celebrare i 30 anni della Fondazione di Piacenza e Vigevano, i suoi familiari ci hanno svelato molte cose su chi per tanti anni ha messo nel suo obiettivo non solo Piacenza e i piacentini.

Ne escono l’uomo, il padre e il marito, oltre al grande professionista che tutti hanno apprezzato; con particolari inediti e da non perdere nell’intervista di Giovanni Volpi, curata da Mirella Molinari di Piacenza Diario.