Nicola Parenti sarà il prossimo presidente di Confindustria Piacenza

Nicola Parenti: Confindustria Piacenza ieri ha designato alla presidenza dell’Associazione, per il periodo 2024-2028, l’amministratore delegato di Paver Spa, storica azienda piacentina.

Candidato unico

Il Consiglio generale, spiega una nota di Confindustria Piacenza, si è riunito nel pomeriggio del 26 febbraio con lo scopo di procedere alle votazioni per designare il candidato che succederà a Francesco Rolleri nella guida dell’Associazione durante i prossimi quattro anni. Secondo quanto previsto dallo statuto, la Commissione di designazione – eletta lo scorso 11 dicembre e composta da Anna Muselli, Silvio Ferrari e Maurizio Vecchi – ha riferito sull’esito delle consultazioni degli associati che hanno indicato Nicola Parenti quale candidato unico.

Vice e programma

Il presidente designato nelle prossime settimane si presenterà di nuovo al Consiglio generale per sottoporre la proposta della squadra di vicepresidenti e illustrare le linee programmatiche di mandato. Sarà poi l’Assemblea, convocata il 30 maggio, ad eleggere il 14° presidente dell’Associazione degli industriali piacentini, fondata il 15 settembre 1945.

Chi è Nicola Parenti?

52 anni, due figli – Camilla e Alberto – Nicola Parenti si è laureato in economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore nella sede di Piacenza. Dopo la laurea e un’esperienza all’estero, inizia quella lavorativa nell’azienda di famiglia Lafer, dove rimane per oltre dieci anni; poi approda in Paver – fondata dal padre Giuseppe insieme al cugino Francesco Montenet nel 1964 – operante nel settore dei materiali per l’edilizia. Con sedi a Piacenza, Pistoia e Ferrara, oggi Paver conta oltre 200 collaboratori e a 60 anni dalla sua nascita rappresenta una delle aziende più rappresentative ed innovative nel panorama dell’edilizia, in particolare della prefabbricazione e dell’arredo urbano.

Gli incarichi in Confindustria

Nicola Parenti non è nuovo ad incarichi in Associazione, ed ha già ricoperto diversi ruoli in Confindustria Piacenza. Nel 1999 diventa consigliere del Gruppo giovani e dal 2005 al 2009 ne è vicepresidente con la presidenza di Filippo Cella. Dal 2009 al 2011 è a sua volta presidente del Gruppo giovani. Dal 2011 al 2013 è vicepresidente dell’Associazione nel primo mandato della presidenza di Emilio Bolzoni. Dal 2013 ad oggi è membro di Giunta e del Consiglio di presidenza. Dal 2020 Parenti è di nuovo vicepresidente con il mandato del presidente Rolleri, da cui raccoglierà il testimone nella prossima Assemblea dei soci, conclude la nota di Confindustria Piacenza.