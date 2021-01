Vaccino Pfizer: in Norvegia 23 morti che fanno discutere

Vaccino Pfizer: l’Agenzia del Farmaco della Norvegia ha registrato 23 morti, tra persone anziane e fragili ricoverate in case di cura, che potrebbero essere “associate alla vaccinazione anti-Covid”.

È quanto riporta una nota della NoMa (Norwegian Medicines Agency) del 15 gennaio. Secondo la comunicazione “reazioni comuni ai vaccini con mRNA, come febbre e nausea, potrebbero aver contribuito ad un esito fatale in alcuni pazienti fragili e anziani”.

Dal 27 dicembre scorso sono stati vaccinati 25mila norvegesi contro il Coronavirus. La nota specifica poi che i trial sul vaccino Pfizer non includevano “pazienti con malattie acute o instabili” e facevano riferimento a pochi soggetti con più di 85 anni.

Prime indagini…

Intanto sono partiti subito gli approfondimenti su questi casi sospetti. Pfizer e BioNTech, come ha spiegato la azienda americana all’agenzia Bloomberg, stanno lavorando insieme con la NoMa per indagare sui decessi. L’Agenzia del Farmaco norvegese, secondo Pfizer, ha rilevato che “il numero degli incidenti finora non è allarmante ed è in linea con le previsioni”.

…e prime reazioni

In Italia arrivano le prime reazioni ai 23 decessi della Norvegia dopo la prima dose del vaccino Pfizer. “Non credo siano correlati alla vaccinazione”, dichiara all’Adnkronos Massimo Clementi. Per direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, e docente nell’omonima Università, “ci sono stati anche in Italia episodi analoghi. Vennero segnalati alcuni decessi dopo la vaccinazione antinfluenzale e fu addirittura bloccata la fornitura di quei lotti di vaccino utilizzato”. Poi, prosegue Clementi, “si accertò che le morti non erano collegate. Vedremo quali saranno le conclusioni in questo caso”.

Secondo l’esperto è quindi “plausibile che si arrivi ad appurare che non c’è un collegamento”. Proprio “gli anziani fragili devono essere protetti di più con il vaccino anti-Covid. Il dato dei 23 morti segnalati dalla Norvegia mi sembra strano. È singolare che si sia verificato solo in Norvegia e che nel resto del mondo non vi sia nessuna segnalazione di questo tipo e di questa entità”, conclude Clementi.