Covid, Feste e terza ondata: perché a Piacenza serve più cautela

Covid e Feste a Piacenza: con la ricorrenza dell’Immacolata si apre oggi la stagione delle celebrazioni che portano al Natale, a Capodanno e all’Epifania. Un calendario di circa un mese, che tutti ben conosciamo. E che quest’anno, con la pandemia in corso, può fare la differenza: terza ondata sì, se non useremo cautela; terza ondata no, se saremo capaci di resistere alla tentazione di abbassare la guardia sotto l’albero o davanti al presepe.

Ne scriviamo proprio perché abbiamo la sensazione che tanti la guardia la stiano già abbassando. Basta uscire di casa a Piacenza o in provincia per rendersene conto. Tante, troppe, mascherine abbassate per strada; genitori assiepati in chiacchiere all’uscita delle scuole; capannelli di ragazzi che definire un assembramento è un eufemismo.

Soprattutto, e ben comprensibile, c’è la voglia di lasciarsi alle spalle mesi e mesi passati a fare i conti con il Covid. E le Feste di questo periodo, non c’è dubbio, hanno un richiamo irresistibile: se non si sta insieme per Santa Lucia, a Natale e a Capodanno, allora quando? Alzi la mano chi non ha già sentito discorsi del genere: “Ah no, il cenone di Natale noi lo facciamo eccome. Quanti saremo? Penso non meno di una quindicina; ci stiamo organizzando. In un modo o nell’altro ci riusciremo, e per l’ultimo dell’anno…”.

Bomba a orologeria

Non sarà facile convincere chi è già concentrato sulla lista dei regali e delle libagioni, lo sappiamo bene. E di certo a fermarlo non basterà l’ultimo Dpcm, tanto contestato anche a Piacenza per le disparità che crea tra gli abitanti di piccoli e grandi Comuni, penalizzando i ricongiungimenti dei primi rispetto ai secondi. Ma comunque sia vogliamo provarci, mettendo in fila un po’ di numeri, anche se qualcuno tenterà di distogliere lo sguardo, pensando che a lui non possa capitare di ammalarsi.

Saremo degli illusi, tuttavia speriamo che questi dati, semplici semplici, possano far riflettere chi è disposto a barattare la salute, soprattutto dei più anziani, in cambio di qualche ora passata secondo le migliori tradizioni, incurante della bomba a orologeria che potrebbe innescare proprio a danno delle persone più care. Perché il Coronavirus non conosce sosta; non si ferma per le Feste; e continua a circolare, se siamo noi a consentirlo.

Dall’Italia a Piacenza

Per farla breve, abbiamo scelto solo due numeri usciti dal Bollettino Coronavirus del 7 dicembre: quello dei decessi per Covid-19 e quello dei casi positivi dall’inizio della pandemia. Rapportati, danno il tasso di letalità apparente.

Lo diciamo subito: da alcuni il tasso di letalità apparente non viene ritenuto del tutto attendibile, perché dipende anche dal livello di tracciamento (con test e tamponi) messo in campo nei vari territori presi in esame. E quindi può presentare delle disparità. Tuttavia, seppur indicativo, questo indice fa riflettere per le notevoli differenze percentuali che mette in evidenza.

In Italia finora sono morte 60.606 persone su 1.742.557 casi accertati di Covid-19. Il tasso nazionale di letalità apparente è quindi del 3,47% .

. La Lombardia, a due passi da Piacenza, guida la classifica dei decessi su scala regionale: 23.080 su 430.671 casi, con un’incidenza del 5,35% .

. Il Piemonte, sempre ai nostri confini, è al secondo posto; conta 6.687 decessi su 178.699 positivi: tasso al 3,74% .

. L’Emilia-Romagna è al terzo posto: 6.219 decessi su 135.651 casi, con un’incidenza del 4,58% .

. La Liguria (scelta per ragioni di prossimità e saltando qualche posizione in classifica) fa segnare 2.544 decessi su 53.907 casi: tasso al 4,71%.

A Piacenza e provincia si contano invece 1.124 decessi su 13.299 casi positivi. Sì, è proprio così: il nostro tasso di letalità apparente è dell’8,45%; un dato oltretutto ben superiore a quello delle altre province dell’Emilia-Romagna. E fermiamoci qui. Dovrebbe bastare per capire come un brindisi in meno sotto l’albero – soprattutto a Piacenza – può contare molto di più per fermare l’arrivo della terza ondata.