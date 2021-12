Bernardi e Piacenza: parla il re del volley da un anno alla guida della Gas Sales Bluenergy

Lorenzo Bernardi: a tu per tu con il re del volley. In questo sport è stato il più grande, eletto miglior giocatore del secolo. E da poco più di un anno Bernardi è sbarcato a Piacenza per allenare la Gas Sales Bluenergy. Facendo un paragone con il calcio, tanto per capirci, è come se Maradona o Pelè allenassero il Piacenza…

E allora andiamo alla scoperta di questo fuoriclasse assoluto che nella nostra video-intervista ci parla di questa stagione e fa un bilancio del primo periodo alla guida di Gas Sales Bluenergy; poi ci racconta come si è trovato a Piacenza e ci svela la sua ricetta per vincere non solo nello sport.