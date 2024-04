Tour de France: a Parma spopola “la festa gialla” con duemila ciclisti… e a Piacenza?

Tour de France: Parma dà sempre lezione a tutti. Ma come, si dirà in un clima di sano campanilismo, stavolta è la città ducale che ha perso la sfida, visto che la terza tappa della Grand Boucle, il prossimo 1° luglio, partirà da Piacenza.

Sarà, ma intanto Parma sta sfruttando il brand del Tour alla grande. A incuriosire il cronista, è il comunicato stampa arrivato ieri dal Comune di Piacenza, che annunciava l’arrivo in città di cinque giornalisti esperti di ciclismo da Olanda, Slovenia, Belgio e Repubblica Ceca. Caspita, sono ambasciatori importanti, che potranno scrivere nei loro Paesi di Piacenza e del suo territorio, invogliando i lettori a venire con le loro bici da queste parti. Di certo, una nota positiva.

Due giorni in giallo

Poi scopri che Parma ha fatto di meglio. Perché i cinque giornalisti sono ripartiti verso la città ducale per essere oggi a “L’Etape by Tour de France” insieme a oltre duemila ciclisti provenienti da tutto il mondo. Mentre ieri, primo giorno della manifestazione, circa 300 cicloturisti hanno preso il via dal parco ducale, per partecipare a questo evento ufficiale abbinato al giallo della Grand Boucle, come racconta il video della Gazzetta di Parma.

Bici & gourmet

“L’Etape by Tour de France” è una kermesse che si svolge in tutto il mondo e per la prima volta è sbarcata in Italia con quattro percorsi che si sviluppano nella provincia parmense, spiega una nota della Regione Emilia-Romagna. Con la “Bike experience gourmet”, i cicloturisti sabato si sono misurati su due itinerari da 25 e 60 km, all’insegna dello sport, ma anche alla scoperta delle specialità enogastronomiche locali. Oggi, invece, i due percorsi competitivi di 74 e 140 km, sono dedicati ai cicloamatori. E anche per loro naturalmente non mancheranno i ristori gourmet durante la gran fondo.

In attesa…

La presentazione della Regione spiega anche che “L’Etape by Tour de France” è un appuntamento per entrare già nel clima della famosissima gara ciclistica, in attesa della grande partenza per la prima volta in Italia e in Emilia-Romagna, con tre tappe dal 29 giugno al 1° luglio. E allora speriamo che prima di arrivare a quel giorno, quando la Grand Boucle partirà da Piacenza verso Torino, qualcuno dalle parti di piazza Cavalli si inventi qualcosa per sfruttare al meglio il brand del Tour, che dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio è il terzo evento sportivo più seguito al mondo.