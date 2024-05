Piacenza celebra Carlo Acutis: una mostra e un incontro sul giovane beato milanese

Piacenza celebra Carlo Acutis. Il primo appuntamento è domani, quando nei chiostri della basilica di Sant’Antonino alle 9 aprirà la mostra ideata dal giovane beato “I miracoli eucaristici nel mondo”. Poi ci sarà l’incontro di mercoledì 15 maggio alle ore 18, stavolta presso il Seminario vescovile di via Scalabrini, dal titolo “Carlo Acutis: la partita della vita si gioca con Dio”. Il tutto nella cornice di alcuni eventi che in diocesi sono dedicati al 15enne milanese proclamato beato il 10 ottobre 2020, tra cui spicca l’intitolazione della casa dei ragazzi a Mareto.

Galatolo racconta Acutis

Partiamo dall’incontro del 15 maggio. L’evento è promosso dal settimanale della diocesi Il Nuovo Giornale insieme al Servizio diocesano per la Pastorale giovanile-vocazionale. A intervenire Cecilia Galatolo, scrittrice marchigiana, autrice del romanzo che prende spunto dalla vita di Carlo “Sei nato originale, non vivere da fotocopia”, pubblicato da Mimep Docete.

Classe 1992, una laurea in Comunicazione sociale alla Pontificia Università della Santa Croce, sposata e mamma di due bambini, per Galatolo l’incontro con Acutis è stato l’inizio di un vero e proprio percorso di scrittura all’insegna della santità giovane. Tra i titoli che ha firmato, “Amando scoprirai la tua strada”, su Sandra Sabattini della Comunità Papa Giovanni XXIII, e i tre volumi “Diario della felicità. Storie di giovani in ricerca”, “Tutto procede come imprevisto”, dove a fare da filigrana è santa Gianna Beretta Molla.

A Piacenza Galatolo parlerà, oltre che di Acutis, della beata Chiara Luce Badano, del romano David Buggi e di suor Clare Crockett, morta in missione in Ecuador nel terremoto del 2016. Il suo intervento sarà intervallato dalle testimonianze di Donata Dionedi, Davide Narcisi, Adriana Lorenc e Flavio Dalla Croce.

In Sant’Antonino e a Podenzano

“I miracoli eucaristici nel mondo” è una mostra pensata da Carlo Acutis che chiamava l’Eucaristia “la mia autostrada per il Cielo”. Ammesso alla Prima Comunione a 7 anni, da allora non mancò mai all’appuntamento quotidiano con messa e rosario. Cercava sempre di fare un po’ di Adorazione, convinto che “stando dinanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi”. Nel 2002, visitando le mostre al Meeting di Rimini, decise di allestirne una sui miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa.

La mostra ormai ha girato i cinque Continenti. In diocesi si potrà visitare nei chiostri della basilica di Sant’Antonino a Piacenza fino al 23 maggio e nella chiesa di Podenzano dal 24 maggio al 2 giugno. Per informazioni e per prenotare visite guidate: miracoli.eucaristici.pc@gmail.com.